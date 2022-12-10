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BUÜ’nün en prestijli projesine TÜBİTAK’tan destek

GÜNDEM 10.12.2022, 09:15
BUÜ’nün en prestijli projesine TÜBİTAK’tan destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin hazırladığı araştırma programı, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Çalışma, bugüne kadar BUÜ’de hazırlanan en prestijli ve en büyük bütçeli proje olması açısından önem taşıyor.ANKARA (İGFA) - BUÜ’nün Araştırma Programı Yönetici Kuruluş olarak yer aldığı TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı kapsamında açılan “Yüksek Teknoloji Platformları 2021 Yılı Çağrısı” başlıklı çağrıya sunulan  “Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG)"  isimli araştırma programı, TÜBİTAK’tan destek almayı başardı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz öncülüğünde başvurulan projede, yönetici olarak Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Sevilgen, koordinasyon kurulunda ise Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Prof. Dr. Fatih Karpat ve Prof. Dr. Necmettin Kaya görev alıyor.

FARKLI ÜNİVERSİTE VE KURUMLAR DESTEK VERECEK

Bursa Uludağ Üniversitesinin Araştırma Programı Yönetici Kuruluş ve TOGG’un Proje ortağı olarak yer aldığı TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında, “Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG)"  başlıklı araştırma programında, Eskişehir Teknik Üniversitesi (İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (İleri Mühendislik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi), TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) ile beraber Coşkunöz Metal Form Makina End. ve Tic. A.Ş., Coşkunöz Kalıp Ar-Ge Merkezi ve ASAŞ Ar-Ge Merkezi yürütücü kuruluşlar olarak yer alıyor.

 PROJEDE TOPLAM 104 ARAŞTIRMACI GÖREV ALACAK

Projede; BUÜ Mühendislik Fakültesi’nin Otomotiv, Makine, Endüstri ve Çevre Mühendisliği bölümlerinden öğretim üyeleri teknik projede, araştırmacı olarak çalışacak. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, Ekonometri ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinden öğretim üyeleri ise Toplumsal Etki Analizi Projesinde araştırmacı olarak görev alacak. TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Projesi’nde; Bursa Uludağ Üniversitesi’nden 21 araştırmacı, 19 bursiyer ve 2 yardımcı personel bulunacak. Yine proje kapsamında oluşturulacak platformda ise 64 araştırmacı, 30 bursiyer ve 10 yardımcı personel bulunacak olup toplam 104 proje personeli görev üstlenecek. Projenin içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gökhan Sevilgen, TÜBİTAK desteği ile oluşturulacak Elektrikli Taşıtlar için Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu’nda yürütülecek 7 teknik ve 1 Toplumsal Etki Analizi Projesi olmak üzere toplam 8 projenin yürütüleceğini açıkladı.

TEKNİK KABİLİYETİ ARTIRACAK

Yürütülecek çalışmaları değerlendiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da; “BATEG platform üyeleri ile birlikte iş birliği yapılarak, Elektrikli Taşıtlar alanında ihtisaslaşmanın yanında ülkemizin öncelikli alanlarda ulusal stratejik hedeflerine uygun bilimsel nitelikli ticarileşme potansiyeli yüksek olan başta TOGG’ un yeni nesil araçları olmak üzere Bursa ve Türkiye’de bulunan diğer otomobil üreticileri için kritik öneme sahip batarya paketine ait tüm ürünler ile ilgili know-how’ın ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Elektrikli Taşıtlar için Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu’nun ana stratejik hedefi ise; ülkemiz için otomotiv endüstrisinde stratejik ürün grubu arasında yer alan Elektrikli taşıtlara ait batarya paketi ile ilgili Ar-Ge faaliyetleri ile birlikte yüksek teknoloji ürün grubunda yer alan batarya paketinin tasarımı, tasarım doğrulama ve üretilmesine ilişkin teknik kabiliyetlerinin bölgemize kazandırılmasıdır” diye konuştu.

REFERANS NİTELİĞİ TAŞIYACAK

“Bataryalar aynı zamanda enerji depolama birimi olarak modüler yapıda dizayn edildiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre edilebilirliği ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası alanda batarya paketine olan talebin daha da artacağı öngörülmektedir” şeklinde konuşan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Diğer taraftan, projede geliştirilecek batarya paketi için elde edilecek alt teknolojiler ve ilgili ürün grupları, ileride ihtiyaç duyulacak olan ‘Hidrojen enerji sistemleri’ ve ‘yakıt pilleri’ne yönelik Araştırma ve Geliştirme konularında başvurulacak projeler için referans niteliği taşımaktadır” açıklamasında bulundu.

Rektör Kılavuz, önümüzdeki günlerde proje paydaşı kurumların katılacağı geniş bir basın lansmanı gerçekleştirileceği bilgisini de aktardı.

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