Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi’nin yeni Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar oldu. İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Adem Akpınar, görevi Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu’ndan devraldı.BURSA (İGFA) - BUÜ Mühendislik Fakültesi’nde bayrak değişimi yaşandı. YÖK Başkanlığı, son 4 yıldır dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu’nun yerine Prof. Dr. Adem Akpınar’ı atadı. Gerçekleştirilen devir-teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın yanı sıra fakülte yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

“DAHA İYİSİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mühendislik Fakültesi’nin üniversitenin gözbebeği fakültelerden birisi olduğunun altını çizdi. Akademik ve bilimsel deneyim açısından yarım asra yaklaşan özel bir donanıma sahip olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Mühendislik Fakültemiz, bilgi birikimi açısından bakıldığında Türkiye genelinde çok özel bir yerde duruyor. Araştırma Üniversitesi görevini üstlenen üniversitemize bilimsel çalışmalar, projeler ve uluslararası akreditasyon yeteneği ile artı değer katıyor. Akademisyenlerin donanımı ve yürütülen çalışmalar açısından baktığımız zaman da yine her anlamda bizlere katkı sağlayan özel bir yükseköğretim kurumu karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, 4 yıllık süreçte gerçekten üstün gayret ve emeklerle kıymetli işler yaptı. Akın Burak hocamıza ve tüm ekibine gönülden teşekkür ediyoruz. Birlikte çalışmaya zaten devam edeceğiz ve görüşlerinden faydalanmayı sürdüreceğiz. Prof. Dr. Adem Akpınar hocamızı da uzun yıllardır tanıyoruz. Kendisi; üreten, araştıran ve akademik anlamda gelişmeye açık bir hocamız. Bu anlamda fakültemize ve üniversitemize özel katkıları olacağına inanıyoruz. Mühendislik Fakültemizde yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Yeni Dekan Prof. Dr. Adem Akpınar ise kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında; "Öncelikle fakülte olarak mevcut durumumuzu ortaya koyacağız. Ardından nasıl daha iyi olabiliriz sorusuna cevap arayacağız. Bunun için yol haritamızı belirleyeceğiz. Üniversitemizin bir Araştırma Üniversitesi olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. Bu anlamda bizlere katkı sağlayacak doktoralı veya doktora aşamasındaki personelimizin yetiştirilmesi ve araştırma projelerine daha fazla dahil edilmesi için çalışacağız. Aynı zamanda üniversitemizdeki araştırma görevlisi sayısının artırılması için çaba göstereceğiz. Son olarak Akın Burak hocamıza bizlere kattığı her şey için gönülden teşekkür ediyoruz. Değişikliğin fakültemize ve üniversitemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Görevi devreden Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu da 4 yıl içinde uyumlu ve içtenlikli bir çalışma süreci geçirdiklerini belirtti. Yeni yönetimin çok daha iyisini yapmak amacıyla hareket edeceğine ve bunda da başarılı olacağına yürekten inandığını söyleyen Prof. Dr. Etemoğlu, ihtiyaç duyulması halinde de her zaman destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.