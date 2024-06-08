BUÜ Arkeoloji’nin akreditasyon başarısı

Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) kalite yolculuğu tüm birimlerde aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Ulusal ve uluslararası arenada niteliğin üst seviyelere çıkarılmasını hedefleyen Üniversite Yönetimi, daha fazla akreditasyon ve kalite belgesinin kuruma kazandırılmasına ağırlık veriyor.BURSA (İGFA) - BUÜ’nün farklı fakülte ve birimlerde kazandığı akreditasyon başarılarına bir yenisi daha eklendi. Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, alt yapı hazırlıklarını tamamlayarak başvurduğu akreditasyon sürecini eksiksiz bir şekilde tamamladı. Bölüm, 5 yıl süreyle akredite edilmeye hak kazandı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, alınan akreditasyon belgesini Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’e takdim etti.

KALİTE GENELE YAYILACAK

Düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, göreve geldikleri ilk andan itibaren yer aldıkları Araştırma Üniversiteleri sıralamasında yukarılara çıkmak için çalıştıklarının altını çizdi. Üniversitenin sahip olduğu en büyük misyonlardan birinin bu ligde daha güçlü hale gelmek olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu üniversiteler arasında son derece kıymetli bir mücadele var. Bilimsel ve akademik gelişimi destekleyen bu tatlı yarışta Bursa Uludağ Üniversitesi’ni çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. Sıralamayı etkileyen bütün parametrelerde iyileştirme çalışmalarına başladık. Hedefe yönelik çalışacak olan Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğünü kurduk. Koordinatörlüğümüz tüm birimlerimizin karnesini çıkardı. Eldeki veriler doğrultusunda da eksik olan ne varsa tamamlanması için adımlar atıyoruz. Kısa sürede çok daha iyi hale geleceğimize inanıyoruz. Fen-Edebiyat Fakültemiz de bu anlamda bölümler bazında ciddi girişimlerde bulunuyor. Yakın zamanda Matematik Bölümü akreditasyon almayı başarmıştı. Şimdi de Arkeoloji Bölümümüz 5 yıllığına belgeyi aldı. Bu sayının giderek artmasını ve başarı kültürünün genele yayılarak devam etmesini diliyoruz. Akreditasyon sürecinde emeği bulunan tüm hocalarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz” açıklamasında bulundu.

AKREDİTE BÖLÜM SAYISI ARTIRILACAK

Devam eden çalışmalara dair bilgi aktaran Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman ise akreditasyon hazırlıklarını uzun süredir yürüttüklerini söyledi. Önceliklerinin her zaman için kalite kültürünün fakülte genelinde oturtulması olduğuna işaret eden Prof. Dr. Bilgen Osman; “Fakülte olarak kalite konusuna öncelik veriyoruz. Hedefimiz daha nitelikli bir eğitim-öğretim imkânı oluşturabilmek ve bilimsel araştırma projelerimizin sayısını artırabilmek. Böylesine köklü ve deneyimli bir fakültenin akreditasyon konusunda da kendisini kanıtlaması gerekiyordu. Süreci başarı ile sürdürüyoruz. Önce Matematik Bölümümüzü şimdi de Arkeoloji Bölümümüzü akredite ettirdik. Diğer bölümlerimiz için altyapı hazırlıklarını tamamlayacak ve en kısa sürede başvurularımızı yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Törende BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ile akademik ve idari personel de hazır bulundu.