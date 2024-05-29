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BUTTİM ticaret ağını Hometex'le genişletiyor

Bursa’nın tekstil ve ticaret üssü BUTTİM, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’na hem kurumsal hem de üye firmalarıyla katılım sağlayarak ihracata yönelik hamlelerine devam etti

GÜNDEM 29.05.2024, 18:01
BUTTİM ticaret ağını Hometex'le genişletiyor

Bursa’nın tekstil ve ticaret üssü BUTTİM, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’na hem kurumsal hem de üye firmalarıyla katılım sağlayarak ihracata yönelik hamlelerine devam etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonu ile düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Alanında dünyanın en önemli buluşmalarından biri konumuna gelen HOMETEX 2024 Ev Tekstili Fuarı’nın sektörün gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiği belirten BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Fuarın başladığı günden itibaren 5 gün boyunca yoğun ilgiyle takip edildiğini gözlemledik. Yüzlerce yerli ve yabancı markayı bir araya getiren HOMETEX, açılan stantlar, trend alanları ve gerçekleştirilen seminerler ile ülkemizin üretim gücünü ve yaratıcı potansiyelini tüm dünyaya tanıtması, firmalarımızın küresel ticaret payını artırması ve ihracat hedeflerine ulaşmaları açısından çok cazip bir platform özelliği taşıyor. Yaklaşık 80 ülkeden binlerce iş profesyonelinin ve alım heyetlerinin de fuarda yer alması, firmalarımız için önemli bir fırsattır. Bizler de Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) olarak global ticari fırsatları değerlendirmek isteyen katılımcı firmalarımızla, Avrupa’dan Asya’ya Orta Doğu’dan Amerika’ya kadar farklı ülkelerden alıcılara, üretim kalitemiz, tasarım alanındaki yeteneklerimiz ve inovatif yaklaşımlarımızı en iyi şekilde sergilediğimiz bir fuar süreci geçirdik.” dedi.

 “BUTTİM’İN ULUSLARARASI TİCARET KAPASİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ev tekstili sektörünün üretim, istihdam ve ihracat potansiyeliyle Türkiye’nin lider sektörlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Şengül, “HOMETEX, Türkiye’nin ev tekstil sektöründeki gücünü dünya sahnesine taşıdığı bir organizasyon. Bizler, sergilediğimiz performansın çok daha fazlasını gerçekleştirecek alt yapıya sahibiz. Ev tekstili sektörünün öncü şehri Bursa’mızın çeyrek asrı aşan tecrübeye sahip uluslararası tekstil ve ticaret merkezi olarak, fuara her yıl güçlü bir katılım sağlıyoruz. Firmalarımızın HOMETEX’te gerçekleştirdikleri görüşmeler ile ticaret hacimlerini ve marka bilinirliklerini artırma adımlarını destekleyerek BUTTİM’in uluslararası ticaret kapasitesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ev tekstili sektörünün en prestijli fuarlarından biri olan HOMETEX için, BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay başta olmak üzere, TETSİAD ve tüm sektör kuruluşlarımızla birlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, fuarın firmalarımız ve ülkemiz için yeni kazanç kapılarını açmasını diliyorum.” diye konuştu.

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