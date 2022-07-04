BUTTİM'den kan bağışı

Kan stokunun yaz aylarında düşmesi nedeniyle BUTTİM, geleneksel kan bağışı kampanyasını yineledi. Katılımın yoğun olması, sevindirdi.Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) sakinleri, geleneksel hale gelen kan bağışı etkinliği ile önemli bir farkındalığa imza attı.

Bölge ticaretinin gelişimini artırmaya yönelik faaliyetlerine devam ederken sosyal sorumluluk projelerini de sürdüren BUTTİM Yönetimi, kan bağışı organizasyonlarına yenisini ekledi. Sürekli ve acil bir ihtiyaç olan kan teminine katkı sağlamak isteyen BUTTİM sakinleri, Türk Kızılay iş birliğinde merkezde oluşturulan alanda bağış yaptı. BUTTİM sakinlerinin yoğun ilgisi, yüzleri güldürdü. Kan bağışı yapanlara bağışın faydaları anlatıldı.

Kan temininin her an lazım olabilecek bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Böylesine hayati bir konuda Türk Kızılay’ın üstlendiği önemli misyonu dün olduğu gibi bugün de destekliyoruz, yarın da destekleyeceğiz. Kan vermek, ihtiyacın ötesinde bir vatandaşlık görevi olarak algılanmalıdır. Herkesin bir gün kendisinin, ya da çok sevdiği bir yakınının da kana ihtiyacı olabileceğini düşünerek duyarlılık göstermesi gerekir. Geleneksel hale getirdiğimiz bağış kampanyasına büyük ilgi gösteren BUTTİM sakinlerine ve Türk Kızılay ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi. Bursa Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Orhan Emin Latif ise, birçok hastanın organizasyon sayesinde ihtiyacı olan kana kısa zamanda ulaşacağını belirterek BUTTİM yönetimine desteklerinden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.