BUSKİ Mudanya'nın kırsalındaki atık suları Hançerli'den arıtacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BUSKİ, Mudanya’da başlattığı altyapı hamlesiyle atık suların doğaya deşarjının önüne geçecek.BURSA (İGFA) - Mudanya ilçesine bağlı kırsaldaki Mirzaoba, İpekyayla ve Yörükali mahallelerinin atık sularını toplayarak Hançerli Atıksu Arıtma Tesisi’ne aktaracak olan BUSKİ, kanalizasyon hattının çalışmalarına başladı.

Bu kapsamında İpekyayla Mahallesi'ne 3,2 kilometre, Mirzaoba Mahallesi'ne 3,4 kilometre ve Yörükali Mahallesi'ne de 1 kilometre olmak üzere toplam 7,6 kilometre kanalizasyon hattı imalatı yapılacak.

İlçeleride sağlıklı altyapıya kavuşturmakta kararlı olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, söz konusu mahallelerin atık sularını kolektörlerle Hançerli Arıtma Tesisi’ne aktararak, böylelikle bölgedeki sularının doğaya zarar vermesinin de önüne geçileceğini söyledi.