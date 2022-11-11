BUSKİ'den MASKİ'ye ziyaret

MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, BUSKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Gürkan Yaman’ı ağırladı. Ziyarette Daire Başkanı Özcan, Yaman’a Daire Başkanlıkları bünyesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, BUSKİ Genel Müdürlüğünde gelen misafirlerini ağırladı.

Bu kapsamda, Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, BUSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Gürkan Yaman’ı kurumda konuk etti. Daire Başkanı Özcan, Yaman’a, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşa işlem kolaylığı sağlaması için tamamen kurum bünyesinde yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilen MASKİ Pratik Cihazı ile SUMATİK’ler hakkında da BUSKİ yetkililerine bilgi veren Özcan, diğer kurum ve kuruluşlarla sürekli istişare halinde olduklarını belirtti.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisalıların refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi almak için İdaremizi ziyaret eden BUSKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Gürkan Yaman’ı da kurumumuzda misafir ettik. Yaman’a MASKİ Pratik Cihazımızda AR-GE Birimimiz tarafından yaptığımız yeni işlem kolaylıklarını anlattık. Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her hizmeti birer birer hayata geçirmeye ve diğer kurumlarla da tecrübelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.