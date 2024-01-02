Son Dakika

BUSKİ'deki 'zimmet' iddialarına Büyükşehir'den açıklama

GÜNDEM 02.01.2024, 16:13
BUSKİ'deki 'zimmet' iddialarına Büyükşehir'den açıklama

Bursa'da seçim arifesinde patlak veren Büyükşehir iştiraki BUSKİ'deki 'zimmete para geçirme' iddaialarıyla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi.BURSA (İGFA) - BUSKİ'deki iddiayı Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı duyurmuştu. BUSKİ'de Muhasebe Strateji biriminde çalışanın bir süredir dosyalarla oynayarak toplamda 150 milyon liralık vurgun yaptığı iddiası ortaya çıkarken, çalışanın kocasının da BUSKİ'ye iş yapan bir müteahhit olduğu öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili yazılı açıkalam Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

'Zimmete para geçirme' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada konuyla ilgili idari ve adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada; “Tarafımıza iletilen şüpheli bir işlem üzerine 22.12.2023 tarihinde başlatılan idari soruşturma neticesinde elde edilen veriler, 24.12.2023 tarihinde adli makamlar ile paylaşılmış, benzer işlemlerin olması ihtimaline binaen idari tahkikat genişletilmiş ve sahte evraklarla zimmetine para geçirdiği yönünde kuvvetli şüphe oluşan kişi veya kişiler ile ilgili bilgi ve belgeler zaman geçirmeksizin adli makamlara da iletilmiştir. Olayın öğrenilmesine müteakip, firmalar adına sahte evrak düzenleyerek yapılan işlemlerden sorumlu oldukları düşünülen personelin tüm yetkileri alınmıştır" denildi.

Belediyenin bağlı kuruluşu ve tüm iştirakleri Sayıştay tarafından dış denetime aynı zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi olmak üzere iç denetime tabi olup, zaman zaman farklı konularla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından da denetime tabi tutulmaktadır. Bugüne kadar yapılan tüm bu denetimlerde herhangi bir suiistimale rastlanılmadığının altı çizilen açıklamada, "Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, olaya karışan tüm sorumluların tespiti ve oluşabilecek zararın tazmini için yapılan çalışmalar adli ve idari makamlarca titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 19 33
7. M. United 20 31
8. Brighton 19 30
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5