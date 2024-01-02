BUSKİ'deki 'zimmet' iddialarına Büyükşehir'den açıklama

Bursa'da seçim arifesinde patlak veren Büyükşehir iştiraki BUSKİ'deki 'zimmete para geçirme' iddaialarıyla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi.BURSA (İGFA) - BUSKİ'deki iddiayı Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı duyurmuştu. BUSKİ'de Muhasebe Strateji biriminde çalışanın bir süredir dosyalarla oynayarak toplamda 150 milyon liralık vurgun yaptığı iddiası ortaya çıkarken, çalışanın kocasının da BUSKİ'ye iş yapan bir müteahhit olduğu öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili yazılı açıkalam Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

'Zimmete para geçirme' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada konuyla ilgili idari ve adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada; “Tarafımıza iletilen şüpheli bir işlem üzerine 22.12.2023 tarihinde başlatılan idari soruşturma neticesinde elde edilen veriler, 24.12.2023 tarihinde adli makamlar ile paylaşılmış, benzer işlemlerin olması ihtimaline binaen idari tahkikat genişletilmiş ve sahte evraklarla zimmetine para geçirdiği yönünde kuvvetli şüphe oluşan kişi veya kişiler ile ilgili bilgi ve belgeler zaman geçirmeksizin adli makamlara da iletilmiştir. Olayın öğrenilmesine müteakip, firmalar adına sahte evrak düzenleyerek yapılan işlemlerden sorumlu oldukları düşünülen personelin tüm yetkileri alınmıştır" denildi.

Belediyenin bağlı kuruluşu ve tüm iştirakleri Sayıştay tarafından dış denetime aynı zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi olmak üzere iç denetime tabi olup, zaman zaman farklı konularla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından da denetime tabi tutulmaktadır. Bugüne kadar yapılan tüm bu denetimlerde herhangi bir suiistimale rastlanılmadığının altı çizilen açıklamada, "Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, olaya karışan tüm sorumluların tespiti ve oluşabilecek zararın tazmini için yapılan çalışmalar adli ve idari makamlarca titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.