BUSİAD'dan gıda günü mesajı: Tarım politikaları yeniden belirlenmeli

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu, “Dünya Gıda Günü” nedeniyle bir basın bildirisi yayınladı.BURSA (İGFA) - BUSİAD Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu yayımladığı bildiride, gıdaya ulaşmanın çok zor olduğu bir yıl yaşandığını ifade ederken, bildiride, pandemi döneminde yaşanan üretim düşüşüyle başlayan sürecin, küresel ısınma, su kaynaklarının kirlenmesi-hoyratça kullanılması- ile Ukrayna-Rusya Savaşı’nın etkisiyle giderek büyüdüğü ve bir “gıda kıtlığına” neden olduğu da kaydedildi.

Bildiride, tarıma dayalı devlet politikalarının kamu yararı gözetilerek yeniden belirlenmesi gerektiği, aksi halde kendi kendine yeten ülke olma özelliğinin tamamen ortadan kaybolacağı da belirtildi.

"Gıda kıtlığının, özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel ölçekte ortalama yüzde 56 düzeyinde gerçekleşen rekor gıda fiyat artışı ile çok yakın ilişkide olduğu aşikardır" denilen açıklamada, "2022 yılında ortaya konan bu tablo, Ağustos 2023 itibariyle Türkiye’deki gıda enflasyonunun yüzde 72.9 seviyesine ulaşmasıyla daha korkunç bir hal almış ve erişilebilirliği daha da zorlaştırmıştır. Özellikle COVID-19 pandemisi, dünyaya gıdanın stratejik önemini ispatlamıştır. Tedarik kanallarında yaşanan aksamalar, “Kendi Kendini Besleyen Ülke” olmanın hayati önemini gözler önüne sermiştir. Bitkisel ve Hayvansal üretim modeli konvansiyonel tarımdan uzaklaşarak; İyi Tarım uygulamaları ve mümkün olan her yerde Organik Tarıma döndürülmelidir" ifadeleri yer aldı.