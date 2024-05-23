BURULAŞ Genel Müdürü Beşli'den Başkan Karabatı'ya ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı önceki gün Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ Genel Müdürlüğü görevine atanan Fahrettin Beşli' ye nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Karabatı, ziyarette Beşli'ye görevinde başarılar dilerken, Karacabey'de toplu taşıma araçları ile ilgili çeşitli talep ve önerileri iletti.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı önceki gün BURULAŞ Genel Müdürlüğü görevine başlayan Fahrettin Beşli' ye nezaket ziyaretinde bulundu. Karabatı, Beşli’ yi yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Karacabey ile ilgili çeşitli konuları da ele alan Karabatı, özellikle toplu taşıma ile ilgili vatandaşların talep ve bazı sorunlarını bizzat Genel Müdür Beşli’ ye iletti.

Görüşmenin son derece olumlu geçtiğini ifade eden Karabatı yaptığı açıklamada, “ BURULAŞ Genel Müdürü Sayın Fahrettin Beşli’ ye hayırlı olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu vesileyle Fahrettin Bey’e, seçim sürecinde vatandaşlarımızın sıkça ilettiği konuları bizzat ilettik. Bunlardan bazıları arasında, Bursa’dan ilçemize çalışmak için gelen vatandaşların kullandığı ilk otobüsün 7.30 da kalkmasının mesaiye yetişmelerine olumsuz etken olduğunu belirtmiştik. Bu vatandaşlarımıza yardımcı olmak için ilk sefer saatini biraz daha erken saate almak konusunda hem fikir olduk. Yine şehir içi toplu taşıma saatlerinin 19.00'dan daha geç saatlere alınması ilçe merkezindeki vatandaşlarımızın sıkça ifade ettiği bir talepti. Bu konuyu da ivedilikle gündeme aldık. Ve kırsal mahallelerde sefer sayılarının arttırılması gibi birçok konuyu daha detaylı bir şekilde sayın genel müdürümüzle görüştük. Yine bu görüşme ve önerilerimizin takibinde olacağız. Ve en kısa sürede konuyla ilgili müjdeli haberleri vatandaşlarımızla paylaşacağız” şeklinde konuştu.