Bursaspor Divan Kurulu toplantısı tarihi belli oldu

Bursaspor'un Divan Kurulu 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 18:00'de Timsah Park Stadyumu Toplantı Salonu'nda toplanacak.BURSA (İGFA9 - Bursaspor Kulübü‘nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Divan Kurulu'nun 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 18.00’da Timsah Park Stadyumu Toplantı Salonu’nda toplanacağı kaydedildi. Başkan Galip Sakder, kulübün mali ve diğer konularıyla ilgili önemli açıklamaların olacağı bu toplantıya herkesin katılmasının önemini vurguladı.

Kent Ayağa Kalkmalı

Geçmişte yaşanılan bütün olumsuzlukların unutulmasının mümkün olmadığını ancak bugün yapılması gerekenler konusunda acil kararlar alınmasını hatırlatan Sakder, ‘’ Bursaspor bu kentin ortak değeridir. Bu değere hepimizin sahip çıkması lazımdır. Mevcut Yönetim Kurulu’nun göreve devam kararı alması ile başlayan süreçte en önemli konu kulübün içinde bulunduğu mali tablodur. Her geçen gün artan borç yükü Bursaspor’u çıkmaza sürüklemektedir. Öncelikle Kulüpten alacaklı görünen eski Yöneticilerin bir fedakarlık yaparak alacaklarından vazgeçmeleri ya da ertelemeleri Bursaspor’un önünü gececi bir süre için açacaktır. Yine aynı şekilde kulüpten alacaklı oyuncuların da aynı şekilde davranmaları son derece önemlidir. Bu nedenle kentin dinamiklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının ortak bir akıl ile hareket etmesi gerekmektedir.‘’ dedi.

Burkay’a Hayırlı Olsun

Son yapılan Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı da kutlayan Sakder, ‘’ Sayın Burkay’ın Yönetim Kurulu’na seçilmesi Bursaspor açısından son derece önemlidir. Bursaspor’un hak ve menfaatlerini Türk Futbolu’nun en üst Yönetiminde temsil edeceğinden kuşkumuz yoktur. Federasyon Yönetimin de bir Bursa’lı üyenin bulunması her açıdan önemlidir’’ ifadelerini kullandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak olan toplantıda ilk olarak Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder konuşacak. Sakder'in ardından Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz mikrofon başına gelecek. Dilek ve temennilerin ardından toplantı son bulacak.