Bursaspor'dan tek antrenman

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen sahasında yaptığı antrenman ile devam etti.BURSA (İGFA) - Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman denge ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Takımson bölümde 5'e 2 pas pres çalışmaları yaptı.

Timsah yarın laktat testlerinden geçecek.