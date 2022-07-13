Bursaspor bir hikaye yazacak

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, 2022-2023 sezonunun ilk antrenmanında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Bu sezon bir hikaye yazılacak" dedi.BURSA (İGFA) - Bu sezon tarihinde ilk kez TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor sezonu açtı. İnegölspor ile birlikte Beyaz Grup'ta yer alan Yeşil Beyazlılar ilk antrenmanını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleştirdi. İdmana Sportif Direktör İsmail Ertekin de katıldı. TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi yeni sezonun hayırlı olması dileğiyle Ertekin ve Tam hocalara çikolata ikram etti.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, son dönemlerde yaşanılan olayların tüm Bursasporluları, üzdüğünmü söyledi. Türkiye'nin en büyük markasından bir tanesinin bu halde olmasının keyifleri kaçırdığını aktaran Tam, "Bu markayı tekrar ayağa kaldırmak için buradayız. Bununla ilgili yönetim kurulumuz çok ciddi çalışmalar yaptı. Kadroyu korumak adında da çok ciddi fedakarlıklar yaptılar. Ama oyuncu tercihlerinden dolayı burada bulunmak istemeyen arkadaşlarımızda oldular. Farkında değiller ne kadar büyük bir markanın dışında olduklarının. Büyük bir hikaye yazılacak burada fakat onlar dışarıda kalanlar olacaklar biz kendi çocuklarımızla inşallah bu markayı ayağa kaldıracağız. Türkiye’nin en iyi alt yapısına sahip bir kulübüz. Orada geliştirilmeyi bekleyen her zaman oyuncularımız var. Bu oyuncularımızla fark yaratmak için gerekli bütün mücadeleyi vereceğiz. Ama bu mücadeleyi verirken bunu tek başına yapabilme şansımız yok. Bunu hep beraber, taraftarımızla, sizlerle beraber gerçekleştirebiliriz. Bu sinerjiyi oluşturabilmemiz gerekiyor bu yüzden buradayız" dedi.

RUH İSTİYORUZ

Sinerjiyi oluşturduktan sonra başaramayacak hiçbir şeylerinin olmadığına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Tribünde 20 bin 30 bin tane seyirci istemiyoruz. 20 bin 30 bin tane ruh istiyoruz. Sahanın içinde oyuncularla beraber hareket eden ruh istiyoruz. Oyuncuların arkalarında saha içinde hissettikleri bir ruh istiyoruz. Çünkü o kitle bu oyuncuyu daha yükseklere taşıyacak güce fazlasıyla sahip. O desteği sezonun başlangıç itibari ile sonuna kadar vermelerini özellikle istiyoruz.

Kendi evlatlarımızla mücadele edeceğiz burada. Hem çocuklarımıza değer katacağız burada hem de o Bursaspor markasına değer katıp daha yukarı taşıyacağız. Hasan ve Kubilay da bizlerle olacak fakat Hasan ufak bir trafik kazası geçirdi şu an. Yolda köpeğe çarpmışlar böyle üzücü bir olay gerçekleşmiş ama kendisinde şükür bir şey yok. Kubilay'a da evinde toparlaması için iki gün izin verdim. Yani ekstra bir gelişme olmazsa bu saatten sonra ikisi de bizimle beraber olacak" açıklamasında bulundu.

KENDİ ÇOCUKLARIMIZA DEĞER KATACAĞIZ

Beyaz Grup'un zorluluğuna ilişkin değerlendirme yapan Tahsin Tam, "Bazen zorlu gruplarda değişik avantajlar ortaya çıkabiliyor. Geçen yıl ben iki grupta da çalıştım, sezona Bodrumspor'la başlamıştım o grupta şu an bizim bulunduğumuz grup gibi şampiyonluğa oynayan takım sayısı epey fazlaydı. Ama ondan sonra bu bazı kırılganlıklara sebep olabiliyor. İşin doğasına aykırı hepsinin en zirveyi kovalaması. O kırılganlıklar da değişik avantajlar ortaya çıkarabiliyor. İkinci devre Karacabey’in grubunda çalıştığımda işte işin içine girdiğinde dışarıdan göründüğü gibi olmadığını fark ediyorsunuz. Daha sert bir mücadeleye girdik Karacabey takımı ile. Göreceli olabiliyor. Zorlu başlangıçta evet maliyetli kadrolar, ciddi rakamlar harcıyorlar. Ama iş sahaya çıktığında bambaşka bir tablo ortaya çıkabiliyor. En zengin kadroya yine bakıldığında o anlamda biz sahibiz. Biz kendi çocuklarımıza değer katacağız. Onları geliştireceğiz. Çünkü emin olun çok yetenekli bir gençliğe sahibiz.

Özellikle Bursaspor’da fark yaratabilecek yeteneklere sahip dokunulmayı bekleyen çocuklar var. Biz ekstra çalışacağız onları geliştirmek için. Fiziksel ve taktiksel olarak da değil mental olarak da geliştirmek gerekiyor çocukları. Kendilerine doğru öz eleştiri yapabilmeyi öğreteceğiz. Bu gelişimi sağlarsak takımımızı da çocuklarımızı da çok iyi yerlere taşıyacağız. Hedef gerçekçi olmak gerekirse, başladığımızda bunu göreceğiz yani. Biz play-off yarışının içerisinde takımımızı tutmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi transfer tahtası kapalı. Mevkisel olarak bazı noktalarda sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor olsak bile bunu çalıştıkça takımımızla, çocukları geliştirdikçe yani eksiklik bize ne kadar zorluk çıkartacağını veya gelişen çocukların avantaja döneceğini göreceğiz yaşadığımızda. Ama o yarışın içerisinde tutmak istiyoruz takımımızı. Çünkü gelecek günlerde o yarışın içerisinde tutarsak takımımızı devre arasında her şey olabilir. Sonuçta Bursaspor çok büyük bir camia. Bir aksiyon ortaya çıkarsa bizi yukarıya taşımak için gerekli noktalarda gerekli hamleler yapılabilir" ifadelerini kullandı.