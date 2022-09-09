Bursaspor'a 'Uludağ'dan enerjik imza

Faaliyet gösterdiği bölgede sosyal projeleriyle değer yaratan Uludağ Elektrik, Bursaspor ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Şirket, Bursa’ya ve spora verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.BURSA (İGFA)- Uludağ Elektrik yöneticileri ve Bursaspor yöneticileri bir araya gelerek, sezon boyunca birtakım iş birliklerini öngörensponsorluk sözleşmesine resmiyet kazandırdı.

Hem Uludağ Elektrik’in sponsorluk desteğiyle, hem de takımı daha iyi yerlere getirmek için maddi ve manevi tüm güçlükleri göğüsleyen kulübün yeni yönetimiyle beraber Bursaspor’un elektrik borcu da bitmiş oldu.

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, şirket yöneticileri ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bir araya geldi.

Yapılan görüşmede Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Bursa’ya hizmet veren bir marka olarak, Bursaspor’un, şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu bildiklerini belirterek, "Yapmış olduğumuz sponsorluk çalışması kapsamında da hizmet bölgemizde yer alan Bursa’mızın bir değerini desteklemiş olduk. Şehrimizin takımının tüm enerjimizle her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bursaspor’un zorlu süreçlerinde her zaman destek veren, çözümcül yaklaşım sergileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve bu süreçte sürekli iletişim halinde olduğumuz Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz’a da teşekkür ediyorum. Sponsorluk çalışmasının tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz ise, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olunan bir zaman olduklarını belirterek, "Mali açıdan elimiz kolumuz bağlanıyor. Bu sıkıntıdançıkmanın tek yolu birlik ve beraberlik. Biz borç sorununu kökünden çözmek istiyoruz. Yönetime geldiğimizden bugüne yaklaşık 6 milyonluk elektrik borcumuzu ödedik. Birçok dalda farklı farklı borç kalemleri ile uğraşırken borçlarımızın bir kısmının bitmesinde bu destek çok önemli bir katkı sağlamış oldu. Zorlu süreçlerimizde her zaman destek veren ve tüm iletişim kanallarını açık tutarak yapıcı yaklaşan Uludağ Elektrik’e teşekkür ederim" dedi.