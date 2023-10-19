Bursa’da her geçen gün artan nüfusla beraber trafik problemleri de artıyor. Vatandaşa sorduk: Bursa’nın yollarından memnun musunuz? Söz vatandaşta…Ahmet GÜNAY - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Birçok vatandaş Bursa’nın trafiğinin, yollarının sıkışıklığından ve yetersizliğinden yakınıyor. Vatandaşlarımız Bursa’nın İstanbul’a benzemeye başladığını düşünüyor..

Yolların az ve yetersiz olmasından şikayet eden vatandaşlar şöyle konuştular:

“Şehir dışına çıktığında her yer otoyol olduğu için güzel, yeterli. Fakat yanlış yapılanmadan dolayı kötü.”

“Hayır kesinlikle yeterli değil. Trafik yoğun ve yolları düzgün kullanmıyorlar. Metro da yeterli değil.”

“Raylı sistem olarak şu an Bursa’yı yeterli görüyorum ama karayolu olarak yetersiz, ana hatların çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Alternatif yolların yapılması gerekiyor. Daha cesur olan insiyatif alabilecek yöneticilere ihtiyacımız var.”

“Kesinlikle yeterli değil, yanlış yapılanmadan dolayı Bursa’da şu an trafik problemi inanılmaz yoğun. Aynı zamanda toplu taşıma ile ilgili de sıkıntılar yaşanıyor. Bununla alakalı çözüm üretilebileceğine inanmıyorum, belediyenin doğru ve mantıklı çalıştığına inanmıyorum. Mesela metro kullanan insanlar üst üste gidiyor sürekli, çok programsız bir sistem kurmuşlar.”

“Çok yeterli değil aslında. Görükle’ye metro yapılacak diye söylemler vardı yıllardır fakat yapılmadı. Mudanya’ya ve Görükle’ye yapılsa ulaşımın çok iyi olacağını düşünüyorum.”