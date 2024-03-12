Son Dakika

Bursa’nın tarihi ve doğal güzellikleri turizme kazandırılamıyor

Tarihi eserleri, kültürel mirası ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Bursa, ulaşım problemleri dolayısıyla bu eser ve güzellikleri turizme kazandıramıyor.Duygu TAŞKIRAN/ Rüstem PEHLİVANLAR/ HERKES DUYSUNBURSA

GÜNDEM 12.03.2024, 15:16
Bursa’nın tarihi ve doğal güzellikleri turizme kazandırılamıyor

Tarihi eserleri, kültürel mirası ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Bursa, ulaşım problemleri dolayısıyla bu eser ve güzellikleri turizme kazandıramıyor.Duygu TAŞKIRAN/ Rüstem PEHLİVANLAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa, hem Bizans hem de Osmanlı İmparatorluklarının en önemli şehirlerinden biri olması sebebiyle tarihte önem arz eden şehirlerden biri. Osmanlı’ya başkentlik yapmış olması da Bursa’yı, Türkiye’nin sembol şehirlerinden biri haline getiriyor.

Ayrıca Bursa, Osmanlı kültür ve medeniyetinin ilk ve önemli eserlerini içinde barındırması dolayısıyla da ‘medeniyetimizin beşiği’ sayılabilecek önemli bir şehir olmasının yanı sıra doğal güzellikleri ve doğa turizminin nadide parçalarına sahiplik etmesiyle de öne çıkıyor.

Peki Bursa’nın bu güzellikleri ve tarihi birikimi değerlendirilebiliyor mu? Bu kültür şehri, turizme kazandırılabiliyor muz?

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Tarihçi ve Profesyonel Tur Rehberi Samet Tatlıcı, Bursa’daki doğal güzelliklerin ve tarihi mirasın ulaşım ve altyapı problemleri dolayısıyla turizme yeterli katkıyı sağlayamadığını ifade etti.

“İSTANBUL’DAN SONRA EN ÖNEMLİ ŞEHİR BURSA”

Bursa'nın, gerek tarihi bakımdan gerekse doğa turizmi açısından Türkiye’nin en öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Tatlıcı, "Tarihi açıdan baktığımızda İstanbul'dan sonra gelen en önemli şehir Bursa'dır. Tarihi eserler anlamında da çok yoğun bir şehirdir. Tarihi isim bakımından da çok önemli bir şehir. Üçüncü şehir duruma göre Edirne, Manisa, Amasya gibi şehirler arasında değişebilir fakat tarihi eser ve isim açısından en önemli ikinci şehir kesinlikle Bursa’dır." dedi.

"İZNİK, DÖRT FARKLI DEVLETE BAŞKENTLİK YAPTI"

İstanbul'un Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'ne başkentlik yaptığını ancak Bursa'nın özellikle de İznik'in tarihte dört farklı devlete başkent olduğunu belirten Samet Tatlıcı, ifadelerine şu şekilde devam etti:

"İznik, eserleri bakımından fazlasıyla ön plana çıkıyor. Bursa şehir merkezi de Osmanlı tarihi açısından çok önemli ancak ne yazık ki ülkemizin birçok şehrinde olduğu gibi Bursa'nın da turizm açısından tanıtılması ve bu pazardan pay alması konusunda sıkıntılar var. Bunun en temelinde ise turizme yönelik isim ve eserlerin tanıtılmaması, tarif edilememesi ya da güzergahların net bir şekilde belirlenememesi var. Ulaşım, altyapı ve otopark gibi pek çok sorun sebebiyle bu noktalar turizme kazandırılamıyor.” 

“BURSA, DOĞA TURİZMİ İLE DE ÖNE ÇIKIYOR”

Doğa turizmi anlamında da Bursa'nın öne çıktığını vurgulayan Tatlıcı, "Birçok şehirde göl olmamasına rağmen Bursa'da iki tane göl vardır. Şelale bakımından da oldukça zengindir. Saitabat Şelalesi, Alaçam Şelalesi, Narlıdere Şelalesi, Küreklidere Şelalesi, Yarhisar Şelalesi, Suuçtu Şelalesi, Softaboğan Şelalesi, Hasanağa şelalesi bu zenginliklerden bazılarıdır fakat bunlara ulaşım yoktur. Bunlara ulaşım olmadığı için tanıtılmaları da mümkün olmuyor. Böyle olunca bırakın bunların turizme kazandırılmasını Bursa halkının bile birçoğu bu zenginliklerden bihaber kalıyor.” ifadelerini kullandı. 

Uludağ’da bulunan Yedi Göller bölgesinin de ulaşım ve güvenlik sebebiyle turizme kazandırılamadığının altını çizen Tatlıcı, “Uludağ’ın üzerinde yedi tane buzul göl vardır. Bursa halkının bile pek çoğu bu gölleri bilmez. Bilmemesinin sebebi de yine bunların turizme kazandırılamaması, tanıtımlarının yapılamamasıdır. Bu ve benzeri bölgelere ulaşım da sağlanamadığı için maalesef Bursa’da ve ülkemizin bazı şehirlerinde sıkıştırılmış bir turizm söz konusu. Belli başlı yerler haricinde bir yere gidemiyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Bursa’nın, çok zengin ama bir o kadar da bu zenginliğin farkında olmayan bir konumda olduğunu kaydeden Tatlıcı, "Çok fazla eser, yapı ya da doğa harikaları mevcut olduğu için hepsinin turizme kazandırılması da maaliyetli bir iş oluyor elbette ama kısa vadede çalışmalara başlamak gerekir." dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 29 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. A.Demirspor 29 36
11. Samsunspor 29 36
12. Alanyaspor 29 36
13. Kayserispor 29 36
14. Konyaspor 29 32
15. Gaziantep FK 29 31
16. Ankaragücü 29 30
17. Hatayspor 29 30
18. Karagümrük 29 29
19. Pendikspor 29 26
20. İstanbulspor 29 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 26 61
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 26 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Boluspor 26 42
8. Bandırmaspor 26 41
9. Gençlerbirliği 26 37
10. Erzurumspor 26 34
11. Manisa FK 26 31
12. Keçiörengücü 26 31
13. Ümraniye 26 30
14. Tuzlaspor 26 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 27 32
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 27 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 69
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 28 43
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Villarreal 28 35
12. Getafe 28 35
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 28 28
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 28 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 28 10