Bursa’nın surlarına Osmangazi imzası

Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasının korunup geleceğe taşınmasında özel ve örnek projelere imza atan Osmangazi Belediyesi’nin Osmanlı’nın kurulduğu topraklar olan Hisar bölgesinde adım adım hayata geçirdiği projeler sayesinde “Eski Bursa” ruhu yeniden canlanıyor.BURSA (İGFA) - Uludağ’ın eteklerinden, Bursa ovasına kadar geniş bir alana hizmet veren Osmangazi Belediyesi, ilçenin birçok noktasında gerçekleştirdiği tarihi ve kültürel mirası koruma çalışmalarını ‘Yaşayan Tarih Hisariçi Projesi’ ile taçlandırıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın üzerinde hassasiyetle durduğu, Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar bölgesinde hayata geçirdiği tarihi dönüşüm projesi; Arkeopark, Oruçbey Caddesi ve Filiboz Mescidi’nin ardından 4. etap olan Üftade Tekkesi çevresinin düzenlenmesi çalışmalarıyla ayrı bir boyut kazandı. Tarihi Kentler Birliği’nden bugüne kadar birçok ödüle layık görülen Hisariçi’ndeki tarihi dokuyu ortaya çıkarma çalışmaları Kavaklı Mahallesi’ne kadar genişledi.

DÜNDAR’IN ‘HİSAR’ HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Tarihi bölgeyi özgün dokusu ve turizm potansiyeli ile çekim merkezi haline getirme amacıyla 2014 yılında başlanan ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesi, Başkan Dündar’ın “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ndeki sanal ortamı, Hisar’da canlı olarak yaşayacağız” hedefi doğrultusunda sona yaklaştı. Arkeolojik kazılar, Oruçbey Caddesi’nde cephe sağlıklaştırma ve zemin yenileme, Filiboz Mescidi’nin yeniden ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalara Kavaklı Mahallesi’nde Üftade Tekkesi’nin çevresinin düzenlenmesi projesi de eklendi.

Kavaklı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl meydana gelen toprak kayması sonucu zarar gören riskli yapılar, kamulaştırma çalışmalarının ardından Osmangazi Belediyesi tarafından yıkılıyor. Üftade Tekkesi’nin çevresini güzelleştirecek yıkımların ardından uygulanacak yeni projeyle birlikte Bursa’nın tarihi yeniden ortaya çıkarken, şehre yeni bir sosyal donatı alanı kazandırılacak.

Proje kapsamında Temiz Cadde üzerindeki yıkım alanında incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yıkımlar tamamlandıktan sonra bölgede uygulanacak projenin çalışmaları devam ediyor. İnşallah Bursa’ya yakışan güzel bir proje olacak” diye konuştu. Başkan Dündar, yaşanan toprak kaymasının ardından Temiz Cadde ve Üftade Sokak’ta riskli yapı olarak tespit edilen 239 bağımsız birimden 220’si ile anlaşma sağlanarak yıkımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Kamulaştırma çalışmaları için bugüne kadar hak sahiplerine 48 milyon 419 bin TL ödeme yaptıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Kavaklı Mahallesi’nde Üftade Hazretleri’nin cami ve türbesinin bulunduğu alanda, geçtiğimiz yıl yaşanan toprak kayması sonucu riskli alan oluştu. Olayın hemen ardından Osmangazi Belediyesi olarak bölgedeki riskli binalarda kamulaştırma çalışmalarına başladık. Toplam 239 bağımsız birimden 220’si ile anlaşma sağlayarak kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Kamulaştırılan yerlerin tahliyesinden sonra geçtiğimiz hafta başladığımız çalışmayla, Temiz Cadde üzerindeki çok katlı binalar da bir bir yıkılıyor” dedi.

Dündar, bölgede yürütülen yıkımlar kadar, sonrasında uygulanacak projenin de önemli olduğunu kaydetti.