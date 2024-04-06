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Bursa’nın fethi coşkuyla kutlandı

Bursa’nın fethinin 698 yıldönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı’ndaki Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı Fetih salasının okunmasıyla başlayan törenler, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin ziyareti ile Balabanbey Kalesi önündeki gösterilerle devam etti

GÜNDEM 06.04.2024, 16:59
Bursa’nın fethi coşkuyla kutlandı

Bursa’nın fethinin 698. yıldönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı’ndaki Fetih Kapı önündeki törenle kutlandı. Fetih salasının okunmasıyla başlayan törenler, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin ziyareti ile Balabanbey Kalesi önündeki gösterilerle devam etti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın 698 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethinin yıldönümü törenlerle kutlandı. Fetih Kapı’da yapılan törenlere Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, muhtarlar, mülki ve askeri erkân ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin fetih kapı surlarında yerini almasının ardından törenler, İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Ziya Karaslan, fetih sürecinde yaşananlar ve kentin gelişim sürecini anlattı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın fethiyle, Orhangazi’nin Bursa’da yaşayanların gönüllerini de fethettiğini vurguladı. Bursa’nın fethedilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti için önemli bir kapının aralandığını da söyleyen Başkan Bozbey, “Her bir köşesi tarih kokan güzel Bursa'mızın fethinin 698.yıl dönümü. Bize bu gururu yaşatanlara minnetimiz sonsuz. İpek Yolu'nun en önemli güzergahı olan Bursa'nın fethiyle Osmanlı ticari alanda ciddi mesafeler katetmeye başlamış. Bu fetihle Osmanlı Devleti içinde büyük bir kapı aralandı. Orhan Bey Bursa'yı fethederken bu şehir de yaşayanların gönlünü de fethetti. Her insanı kucakladıkları için fetih kalıcı oldu. Bursa Osmanlı Devleti'nin örnek başkenti oldu. Biz de Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa’nın bu özel yerini hep aklımızda tutarak çalışacağız” diye konuştu.

“BU KADİM ŞEHİR BÜTÜN BURSA HALKINA EMANETTİR”

Bursa’nın kendi kimliğiyle özel bir kent olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey konuşmasını şöyle sürdürdü;“ Varlığıyla, tarzıyla, kültürüyle, insanıyla Bursa'mız çok özel bir kent. Türk ve İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip. Bursa’nın fethi, azim, inanç, kararlılıkla elde edilen başarıdır. Tarihimizdeki büyük başarılar bizim yolumuza da ışık tutuyor. Biz de bu kent için amacımıza ulaşana kadar yılmadan çalıştık, olmaz denileni çalışarak, inanarak, gerçekleştirdik. Bize bu muhteşem kenti miras bırakan Osman Gazi'yi, Orhan Gazi'yi ve şanlı ordusunu rahmet ve minnetle yad etmek istiyorum. Bursa’nın fethine ve onun emanetine sahip çıkan ve bu şehri işgalcilerden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ü de minnetle anıyorum. Bu kadim şehir bütün Bursa halkına emanettir. Biz de Orhangazi'nin ve Atatürk'ün emanetini hep birlikte sonsuza kadar yaşatacağız. Bu emanete sahip çıkacağız. Bu şehri fethedenlerin imkansızı isteme cesareti bize yol gösterici olacak. Biz de cesaretimizi Bursa’yı şahlandırarak dünya kenti yaparak kullanacağız.

Fetih Kapı’daki törenler, Gazi Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Yiğit Soykök’ün Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ‘Bursa'da Zaman’ şiirini okuması, mehter marşları ve kılıç kalkan ekibinin gösterisiyle tamamlandı.

Başkan Bozbey ve protokol üyeleri, daha sonra Tophane’deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde saygı nöbeti değişimini izledi. İl Müftü vekili Faruk Güneş’in yaptığı duanın ardından, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edildi.

Fetih törenleri, Balabanbey Kalesi’ndeki etkinliklerle sona erdi.

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