Son Dakika

Bursa’nın Erguvanları Almanya’da kök salacak

GÜNDEM 28.10.2022, 15:30
Bursa’nın Erguvanları Almanya’da kök salacak

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyelerinden olan Almanya’nın Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster ve beraberindeki heyet, Başkan Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İki belediye arasındaki kardeşliğin 10. yılı dolayısıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin bahçesine Bursa’nın simgelerinden erguvan ağacı dikildi.

Başkan Dündar, misafir heyete Almanya’da da dikilmek üzere erguvan ağacı fidesi ile birlikte tarihi İnkaya Çınarı’nın tohumlarından hediye etti. Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster, kardeşliğin simgesi olarak erguvan ağacını belediye binasının önüne dikeceklerini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi ve Lahn Dill Kreis kardeşliğinin 10. yılı kapsamında Bursa’ya gelen Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster başkanlığındaki heyeti, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı.

Kardeş belediyeler ile karşılıklı ilişkileri sürekli güçlendirdiklerini belirten Başkan Dündar, Almanya’nın Lahn Dill Kreis Belediyesi ile çok iyi dost olarak Türk-Alman ilişkilerine katkı sağladıklarını ifade etti.

İki belediye arasındaki kardeşliğin 10 yılı geride bıraktığını hatırlatan Dündar, bu güzel kardeşliği iki şehirde Bursa’nın simgesi erguvan ağacı dikerek perçinleyeceklerini söyledi.

Osmangazi Belediyesi olarak, tarihi dokuyu ortaya çıkarma ve yeni şehrin inşası noktasında en iyi çalışan belediye olduklarına dikkat çekerek, “Bursa’nın merkezinde olduğumuz için yaptığımız çalışmaların tamamı tüm şehre yansıyor. Tüm Bursa’ya hizmet etme bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel çalışmaların sonucunda Türkiye’ye örnek birçok projeyi hayata geçiyoruz.” dedi.

FETİH MÜZESİ’NDE KARDEŞLİK FİDANI

Bursa’nın fetih gününün panoramik olarak anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin şehrin yeni tarih ve turizm merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Dündar, "Erguvan, Bursa ve İstanbul’da yüzyıllardır yaygın olarak yaşayan bir ağaç. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Anadolu erenlerinden Emir Sultan Hazretleri, her yıl erguvan mevsiminde Bursa’da müritleriyle buluşarak şehirde bir bayram, festival havası yaşanırmış. 14. yüzyıldan itibaren her yıl Nisan ayında Anadolu’nun dört bir yanından alimler, dervişler Bursa’ya gelmiş. 1855 yılındaki büyük deprem ile birlikte bu festival unutulmuş. Bu geleneği yeniden canlandırmak adına üç yıldır Erguvan Bayramı adı altında fidan dikimi çalışmaları yapıyoruz. İlk yıl 250 fidan dikimiyle başladık, bir sonraki yıl 650 ve geçtiğimiz yıl da 750 adet erguvan fidanını Osmangazi’de toprakla buluşturduk. İlçemizdeki tüm parklarda erguvan ağacını ve Bursa’mızın sembolü olan doğu çınarını dikiyoruz. Bu ata tohumlarını Ekolojik Yaşam Merkezimizde geliştirip üretiyoruz. Kardeşliğimiz, 10 yıllık süreçte olduğu gibi çok daha uzun soluklu olsun, ileriye doğru köklü adımlar ve ortak projelerle ile devam etsin inşallah.” diye konuştu.

“KARDEŞLİĞİMİZ DİKİLEN AĞAÇLAR GİBİ UZUN ÖMÜRLÜ OLSUN”

Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster de, konuşmasında Osmangazi Belediyesi ile Lahn Dill Kreis arasında 10 yıldır devam eden çok güzel bir kardeş şehir ilişkisi olduğuna dikkat çekti. İki ilçe arasındaki kardeşliğin çok daha uzun yıllar devam etmesini dileyen Schuster, “Osmangazi Belediyesi’nin insanı kendine hayran bırakan ve kutlamaya değer olan eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde bizleri en güzel şekilde ağırladığınız için kendim ve delegelerim adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu harika müzenin içerisinde 700 yıllık bir tarih var. Bu 7 asırlık tarihin içerisinde bizler de 10 yılı geride bıraktığımız kardeşliğimizi kutluyoruz. Bugün birlikte bir ağaç diktik. Dikilen her ağacın ömürlü olması ve büyüyerek yaşlanması beklenir. Bugün diktiğimiz ağaç gibi Lahn Dill Kreis ve Osmangazi Belediyesi’nin kardeşliğinin de uzun ömürlü olmasını diliyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Demir, CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz, MHP Grup Sözcüsü Necati Çelik ve Belediye Başkan Yardımcılarının da yer aldığı görüşme sonrasında, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin bahçesine Dündar ve Schuster, kardeşlik fidanını dikti. Erguvan ağacına can suyunu Dündar ve Schuster birlikte döktü. Başkan Dündar, misafir belediye başkanına ayrıca Almanya’da Lahn Dill Kreis Belediye binasının bahçesine dikilmek üzere Erguvan ağacı fidanı ve Doğu Çınarı tohumu hediye etti

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4