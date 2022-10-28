Bursa’nın Erguvanları Almanya’da kök salacak

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyelerinden olan Almanya’nın Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster ve beraberindeki heyet, Başkan Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İki belediye arasındaki kardeşliğin 10. yılı dolayısıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin bahçesine Bursa’nın simgelerinden erguvan ağacı dikildi.

Başkan Dündar, misafir heyete Almanya’da da dikilmek üzere erguvan ağacı fidesi ile birlikte tarihi İnkaya Çınarı’nın tohumlarından hediye etti. Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster, kardeşliğin simgesi olarak erguvan ağacını belediye binasının önüne dikeceklerini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi ve Lahn Dill Kreis kardeşliğinin 10. yılı kapsamında Bursa’ya gelen Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster başkanlığındaki heyeti, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı.

Kardeş belediyeler ile karşılıklı ilişkileri sürekli güçlendirdiklerini belirten Başkan Dündar, Almanya’nın Lahn Dill Kreis Belediyesi ile çok iyi dost olarak Türk-Alman ilişkilerine katkı sağladıklarını ifade etti.

İki belediye arasındaki kardeşliğin 10 yılı geride bıraktığını hatırlatan Dündar, bu güzel kardeşliği iki şehirde Bursa’nın simgesi erguvan ağacı dikerek perçinleyeceklerini söyledi.

Osmangazi Belediyesi olarak, tarihi dokuyu ortaya çıkarma ve yeni şehrin inşası noktasında en iyi çalışan belediye olduklarına dikkat çekerek, “Bursa’nın merkezinde olduğumuz için yaptığımız çalışmaların tamamı tüm şehre yansıyor. Tüm Bursa’ya hizmet etme bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel çalışmaların sonucunda Türkiye’ye örnek birçok projeyi hayata geçiyoruz.” dedi.

FETİH MÜZESİ’NDE KARDEŞLİK FİDANI

Bursa’nın fetih gününün panoramik olarak anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin şehrin yeni tarih ve turizm merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Dündar, "Erguvan, Bursa ve İstanbul’da yüzyıllardır yaygın olarak yaşayan bir ağaç. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Anadolu erenlerinden Emir Sultan Hazretleri, her yıl erguvan mevsiminde Bursa’da müritleriyle buluşarak şehirde bir bayram, festival havası yaşanırmış. 14. yüzyıldan itibaren her yıl Nisan ayında Anadolu’nun dört bir yanından alimler, dervişler Bursa’ya gelmiş. 1855 yılındaki büyük deprem ile birlikte bu festival unutulmuş. Bu geleneği yeniden canlandırmak adına üç yıldır Erguvan Bayramı adı altında fidan dikimi çalışmaları yapıyoruz. İlk yıl 250 fidan dikimiyle başladık, bir sonraki yıl 650 ve geçtiğimiz yıl da 750 adet erguvan fidanını Osmangazi’de toprakla buluşturduk. İlçemizdeki tüm parklarda erguvan ağacını ve Bursa’mızın sembolü olan doğu çınarını dikiyoruz. Bu ata tohumlarını Ekolojik Yaşam Merkezimizde geliştirip üretiyoruz. Kardeşliğimiz, 10 yıllık süreçte olduğu gibi çok daha uzun soluklu olsun, ileriye doğru köklü adımlar ve ortak projelerle ile devam etsin inşallah.” diye konuştu.

“KARDEŞLİĞİMİZ DİKİLEN AĞAÇLAR GİBİ UZUN ÖMÜRLÜ OLSUN”

Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster de, konuşmasında Osmangazi Belediyesi ile Lahn Dill Kreis arasında 10 yıldır devam eden çok güzel bir kardeş şehir ilişkisi olduğuna dikkat çekti. İki ilçe arasındaki kardeşliğin çok daha uzun yıllar devam etmesini dileyen Schuster, “Osmangazi Belediyesi’nin insanı kendine hayran bırakan ve kutlamaya değer olan eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde bizleri en güzel şekilde ağırladığınız için kendim ve delegelerim adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu harika müzenin içerisinde 700 yıllık bir tarih var. Bu 7 asırlık tarihin içerisinde bizler de 10 yılı geride bıraktığımız kardeşliğimizi kutluyoruz. Bugün birlikte bir ağaç diktik. Dikilen her ağacın ömürlü olması ve büyüyerek yaşlanması beklenir. Bugün diktiğimiz ağaç gibi Lahn Dill Kreis ve Osmangazi Belediyesi’nin kardeşliğinin de uzun ömürlü olmasını diliyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Demir, CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz, MHP Grup Sözcüsü Necati Çelik ve Belediye Başkan Yardımcılarının da yer aldığı görüşme sonrasında, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin bahçesine Dündar ve Schuster, kardeşlik fidanını dikti. Erguvan ağacına can suyunu Dündar ve Schuster birlikte döktü. Başkan Dündar, misafir belediye başkanına ayrıca Almanya’da Lahn Dill Kreis Belediye binasının bahçesine dikilmek üzere Erguvan ağacı fidanı ve Doğu Çınarı tohumu hediye etti