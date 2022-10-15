Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Uludağ Üniversitesi işbirliğinde düzenlendiği "Bursa'nın Edebiyatı / Edebiyatın Bursa'sı Bilgi Şöleninde, geçmişten günümüze Bursa’nın edebiyattaki yeri ve önemi ele alındı.BURSA (İGFA) - "Bursa'nın Edebiyatı / Edebiyatın Bursa'sı Bilgi Şöleni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki açılış töreni ile başladı. Etkinliğin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa’nın Osmanlı devri edebiyatının ilk nüvelerinin verildiği yer olduğunu hatırlattı.

Bir devletin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin, kendine has edebiyat ve sanat eserlerinin vücut bulmasıyla mümkün olacağını ifade eden Yıldız, “Bursa; Ahmed Paşa’dan Lamiî Çelebi’ye, Ahmed Vefik Paşa’dan Süleyman Çelebi’ye, İsmail Beliğ’den Niyâzî-İ Mısrî’ye kadar çok sayıda Osmanlı dönemi edebiyatçısının yetişmesine zemin hazırlamıştır. Ayrıca Türk ve yabancı seyyahlar, Bursa’ya bir şekilde yollarını düşürüp seyahatnamelerinde Bursa’nın özelliklerine ve güzelliklerine temas etmişlerdir. Cumhuriyet devri ile birlikte Yahya Kemâl Beyatlı, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet Ran, Reşat Nuri Güntekin, Sait Faik Abasıyanık gibi birçok edebiyatçı, Bursa’yı eserlerine konu edinmiştir. Bunun yanı sıra Bursalı birçok kıymetli edebiyatçı da eser verdi ve eser vermeye devam ediyor. Ecdadımızdan aldığımız mirasa sahip çıkmak, yeni üretimlere ve tanışıklıklara zemin hazırlamak adına bursa büyükşehir belediyesi olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. “Bursa’nın Edebiyatı / Edebiyatın Bursa’sı Bilgi Şöleni” gibi güzide bir faaliyeti düzenlemek ve Türk edebiyatı çalışmalarına katkı sunmak bizim için gurur verici” diye konuştu.

Bursa'nın Edebiyatı / Edebiyatın Bursa'sı Bilgi Şöleni Düzenleme Kurulu Üyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Pro.Dr. Alev Sınar Uğurlu da toplam 9 bilimsel oturumda Bursa’nın edebiyattaki yeri ve önemi ile yerli ve yabancı seyyahların gözünden Bursa’da edebiyatın tüm yönleriyle ele alınacağını söyledi.

Konuşların ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etti.