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Bursa’nın damak çatlatan lezzetleri Osmangazi’de tanıtılıyor

GÜNDEM 27.05.2023, 16:40
Bursa’nın damak çatlatan lezzetleri Osmangazi’de tanıtılıyor

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Osmangazi Belediyesi koordinasyonunda Tophane Meydanı’nda açılışı yapılan “Damak çatlatan Bursa Lezzetleri” programında Bursa’nın dünyaca ünlü lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) -  Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile 21-27 Mayıs tarihleri arasında devam eden Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin bugünkü durağı Tophane Meydanı oldu. Bursa'nın Osmangazi Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği “Damak çatlatan Bursa Lezzetleri” programı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın verdiği startla başladı.

Etkinlik kapsamında Tophane Meydanı’na Bursa’nın dünyaca ünlü firmaları stantlar açarak meşhur Bursa lezzetlerini ziyaretçilere tanıttı. Başkan Dündar, stant açan firmaları tek tek gezerek hepsine Bursa’nın turizmine yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

BURSA'NIN LEZZETLERİNİ DÜNYAYA TANITIYORUZ

“Damak çatlatan Bursa Lezzetleri” temasıyla 21-27 Mayıs Türk mutfağı haftası programını Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlemekte olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bir haftalık bu süreç içerisinde Bursa gastronomisini gündeme getirilerek tanıtımı yapacağız. Bu etkinliğin bu yıl ikincisi düzenleniyor. Türk Mutfağı Haftası Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde olduğu için 81 il, büyükelçiliklerimiz, yurt dışı müşavirlikleri ve temsilciliklerde bu etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bursa’da tarih, doğa, deniz, inanç turizmi ve gastronomi mevcut, bizler gastronominin ötesinde Bursa’nın tarihi kimliğinin ayağa kalması için ciddi yatırımlar yaptık, yapıyoruz. Bursa tarihi kimliğiyle kendini öne çıkardı. Bugün düzenlediğimiz etkinliğe katılan Bursa’nın marka firmalarına çok teşekkür ediyoruz. Bursa’nın yöresel lezzetlerini tüm Türkiye ve Dünya’ya tanıtıyorlar. Burada Bursa’nın tahinli pidesi, Bağdat hurması, cantık, Bursa döneri, kara İncir, baklava, kestane şekeri, Bursa bıçağı, zeytin, yerel lezzetler ve OSMEK kurslarımızda üretilen el işi ürünlerimiz tanıtılıyor. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu etkinlik inşallah Bursa mutfağının daha çok tanınmasın sağlar” dedi.

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