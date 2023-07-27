Bursalıların otobüsü kültür turu dönüşünde kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kültür turları kapsamında Çanakkale’ye giden tur otobüsü Bursa'ya dönüş yolunda kaza geçirdi.BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Burhanlı Köyü yakınlarında meydana geldi.

16 AZL 892 plakalı otobüs şoförü Adem Koçak, karşı şeritten gelen aracın hatalı sollaması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs yol kenarındaki bahçe duvarına girdi. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 8 yolcu yaralandı. Yaralılar Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin Gelibolu Devlet Hastanesi’nde Bursalı vatandaşların ihtiyaçları için yanlarında bulunarak süreci yakından takip ettiğini duyurdu. Başkan Aktaş, yayımladığı mesajında, "Kazada hayatını kaybeden Adem Koçak kardeşime Allah’tan rahmet, yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Hemşehrilerimizi Çanakkale gezi turuna götüren otobüsümüzün dönüş yolunda, karşı şeritten gelen aracın hatalı sollama yapması sonucu gerçekleşen kazada maalesef Adem kardeşimizi kaybettik. Kazada hafif yaralanan hemşehrilerimiz ivedilikle hastaneye kaldırılmış ve ilk müdahaleleri… pic.twitter.com/aibbiHqm6w — Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) July 27, 2023