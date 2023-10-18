Bursalıların 12 yıldır bekleyen Çağrışan planlarına onay çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2011 yılından bu yana önemli bir sorun olan ve mahkeme kararlarıyla bir türlü yürürlüğe konamayan Çağrışan – Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oybirliğiyle geçti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı ikinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda özellikle Mudanya’nın Çağrışan ve Göynüklü bölgesini yakından ilgilendiren, bölgede çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açan imar planları görüşüldü.

Söz konusu plan, Mudanya Belediye Meclisi’nin Haziran 2023 oturumda kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelmişti. Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu’nda yapılan incelemede, ilçe belediyesinden gelen planlarla ilgili çok sayıda değişiklik yapılması gerektiği ortaya çıkmış ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eylül ayı meclisinde, Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi imar komisyonlarının bir araya gelerek detaylı bir çalışma ile vatandaşların mağduriyetini giderecek şekilde planlama yapılması talimatını vermişti.

Başkan Aktaş’ın talebi doğrultusunda Büyükşehir ve Mudanya Belediyeleri imar komisyonu üyeleri ve her iki belediyenin teknik ekiplerinin yaptığı detaylı bir çalışma ile ilgili kurum görüşleri dikkate alınarak, hukuki bir itiraza da yol açmayacak şekilde Çağrışan – Göynüklü 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yeniden düzenlendi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen planlar oy birliğiyle kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Feridun Tarım, söz konusu planla ilgili yaptıkları çalışma hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

PLAN ÜZERİNDE PARSEL PARSEL 1,5 YIL ÇALIŞILDI

Söz konusu planların 722 hektarlık bir alanı kapsadığını ve planlarla ilgili 9- 10 tane mahkeme iptal kararı bulunduğunu hatırlatan Tarım, iptallerdeki en önemli gerekçenin ise zeytinlik alanlarla ilgili Tarım görüşleri olduğunu hatırlattı. Özellikle zeytinliklerle alakalı çok ciddi bir analiz ve raporlama yaptıklarını kaydeden Tarım, 722 hektarlık alanda 9 milyon 381 bin 545 metrekare zeytinlik alanı olduğunu, bunu ise binlerce parseli tek tek inceleyerek bulduklarını açıkladı. Çağrışan, Göynüklü ve Aydınpınar mahallelerinde imara konu edilen kısımlarının yaklaşık 860 bin metrekare olduğu kaydeden Tarım, bunun da toplam zeytin varlığının yüzde 10’unu geçmediği için kurum görüşlerini yerine getiren bir hal aldığını söyledi. Tarım, “Köy içi yapılaşmadan konut alanlarındaki emsallere, donatıların yapılaşma koşullarından, üniversite ve eğitim alanlarının düzenlenmesine, sosyal kültürel alanlardan rekreasyon alanlarına kadar her alanda hem Mudanya Belediyesi İmar Komisyonu hem bizim Büyükşehir İmar Komisyonu ve dairemizdeki teknik arkadaşlarla didik didik, parsel parsel çalıştık. Çok ciddi ve sıkı incelenmiş, üzerinde 1,5 yıl çalışılmış bir plan haline geldi” dedi.

YANGIN RİSKİ DE DİKKATE ALINDI

Tarım, bölgenin yangın riskine karşı da planda Mudanya Devlet Hastanesi’nin güneydoğu köşesine itfaiye alanı oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Hazırlanan planla ilgili görüşlerini açıklayan CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, “Bu plan ilmek ilmek çalışıldı ve 1/1000’lik bir noktaya geldi. Yüzde 99.9 bir mutabakatla bu noktaya gelindi. Bu bir başarıdır. Hepimiz özveriyle çalıştık” dedi.

"12 YILDIR BÖLGE HALKI MAĞDURDU..."

Mudanya Beleidye Meclis Üyesi CHP'li Ozan Eroğlu da, “Konuyu 1/25000, 1/5000, 1/1000 plan bütünü içerisinde değerlendirme çabası içinde olduk. Birçok konuda mutabık kaldığımızı söyleyebiliriz. Topoğrafik, teknik ve geçmişten gelen sıkıntılar, kurum görüşleri doğrultusunda çözüme ulaştırılmaya çalışıldı. Tarım İl Müdürlüğü’nün zeytinlik alanlarla ilgili kurum görüşleri plana doğru bir şekilde yansıtılarak, olası hukuki iptal gerekçeleri bertaraf edildi. 1/5000 ölçekli planın 5 kez, 1/1000 ölçekli planın 4 kez iptal edilmesiyle 12 yıldan beri planın yasal statüye kavuşamaması sebebiyle bölge halkımız mağdur olmuştur. Mudanya’ya, Çağrışan’a hayırlı olsun” diye konuştu.

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Mudanya Belediye Meclisi AK Partili Üyesi Arif Bayrak ise, 2011’den beri sürekli sıkıntıları olan bir plan olduğuna dikkati çekerek, "En temel sorun zeytinliklerle ilgiliydi. 1992’de imar planları yapılmış. O arada ruhsatı alanlar binaları yapmışlar. Uygulama yapmayan vatandaşlar da kurum görüşleriyle hepsi imar dışına çıkarıldı. Burada çözüm odaklı irade vardı. Sizlere, imar komisyonundaki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Söz konusu madde görüşülürken meclisi başkanlık eden Başkanvekili Oktay Yılmaz ise, 1 yıl ilçesinde görüşüldü. Akabinde Büyükşehir İmar Komisyonu’nda 3 ayda inceleme ve düzeltmeler gerçekleştirildi ve oy birliğiyle kabul edilen bir çalışma oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.