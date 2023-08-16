Bursalılar Vali Canbolat'ı Aydın'a uğurladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa'dan Aydın Valiliği'ne atanan Vali Yakup Canbolat, Bursa Valiliği önünde düzenlenen törenle Aydın'a uğurlandı.BURSA (İGFA) - Aydın Valiliği'ne tayini çıkan Vali Yakup Canbolat Bursa Valiliği önünde düzenlenen törenle yeni görev yerine uğurlandı.

Canbolat ve ailesi, Bursa protokolü başta olmak üzere, kurum yöneticileri, iş insanları, vatandaşlar ve çalışma arkadaşları tarafından, Valilik önünde düzenlenen törenle uğurlandı.