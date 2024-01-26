Bursalılar devlet hastanesine randevu alabiliyor mu?

Bursa’daki kamu hastanelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ‘Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’ ve ‘Alo 182’ üzerinden randevu bulmak oldukça zorlaştı. Bakalım Bursa halkı, devlet hastanelerine randevu alabiliyor mu? Özel hastane ücretlerini karşılayabiliyor mu? Söz Vatandaşta…Esmanur GÜLBAHAR/ Cüneyt YAMAN/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Son günlerde hastalar randevu alamamaktan şikayetçi. Bazı polikliniklerden aylar sonrasına randevu alabildiğini belirten vatandaşlar, sağlık problemlerinin çözülebilmesi için özel hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını ve ücretlerinin ise çok fazla olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların Herkes Duysun mikrofonuna anlattığı şikayetler ise şöyle:

-“Gözlüğüm yetersiz geliyor. Göz hastalıkları polikliniğine randevu alamıyorum. İnsan, özel hastanelere gitmeye de korkuyor. Bunun tahlili var, doktor ekstra bir şey istiyor bunlar da daha fazla ücret demek.”

-“En son kulak burun boğaz bölümüne randevu almak için aradım ama randevu bulamadım. Bir emekli maaşı ile özel hastaneye gitmek çok zor.”

“ÖZEL HASTANELER PARA TUZAĞI”

-“Özel hastaneler çok pahalı evet ama devlet hastanesine Acil’den giriş yapınca hizmet mükemmel İstanbul gibi büyük bir metropolde randevu bulmak çok zor. Özel hastaneler para tuzağı.”

“HAYATA KÜSTÜK, HASTANEYE KÜSSEK NE OLUR?”

-“Devlet hastanelerine küstük. Randevuda almıyoruz gitmiyoruz. Özel hastaneye gidiyoruz ama oralar da doldu. Hayata küstük, hastaneye küssek ne olur?”

“DEVLET HASTANESİNDE CHECK-UP YAPTIRMAK İSTESEK 6 AY SONRASINA RANDEVU ALABİLİYORUZ”

-“Devlet hastanelerinden kolayca randevu alamıyoruz. Vatandaş sefil durumda. Özel hastaneye gitsek ücretler çok yüksek, asgari ücretle çalışan bir insan asla yetiremez. Devlet hastanelerine gitsek bir check-up yaptırmak 6 ay’ı buluyor. Ben çok hastalık geçirdim, beklemek zorunda kaldım. En son yine özel hastaneye gitmek zorunda kaldım çünkü rahatsızlığı çekecek durumda değildim. Toplumun hali ne olacak? Allah sonumuzu hayır eylesin.”