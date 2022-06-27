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Bursalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
GÜNDEM 27.06.2022, 09:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa’ya geliyor. Gökdere Meydanı’nda miting yapacak olan Erdoğan, bazı açılışlar da gerçekleştirecek.
BURSA (İGFA) – Bursa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak. 2 Temmuz cumartesi günü Bursa’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökdere Meydanı’nda yapılacak mitingde halkla buluşacak.
TEKNOSAB, T2 Hattı’nın açılışını da yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Bursa semalarında dolaşarak incelemelerde bulunacak. Erdoğan ayrıca, ilçe belediyelerin yaptığı yatırımları da toplu açılış olarak gerçekleştireceği öğrenildi.
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