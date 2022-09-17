Bursalı veteriner hekimler seçime gidiyor

Bursa Veteriner Hekimler Odası’nda (BVHO) 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak Olağan Genel kurulun ardından 25 Eylül Pazar günü yapılacak seçimde yeni yönetim belirlenecek. Seçimde Çözüm Grubu adına başkanlık için yarışacak olan Veteriner Hekim Metin Kostik, farklı alanlarda faaliyet gösteren veteriner hekimlerin odada eşit şekilde temsil edilmesinin birincil öncelikleri olduğunu açıkladı.BURSA (İGFA) - Yaklaşan seçim öncesinde yaptığı açıklamada projelerini kamuoyu ile paylaşan Kostik, meslektaşlarının sorunlarının çözümü, mesleki dayanışma ve odada veteriner hekimler arasında uzlaşmacı bir ortamın sağlanmasına yönelik adım atacaklarını söyledi.

“ÜYELERİN BEKLENTİLERİ KARŞILANAMIYOR”

Veteriner hekimlerin Pet grubu, kanatlı grubu, büyükbaş grubu, gıda grubu ve belediyeler ile kamu kuruluşları olmak üzere farklı alanlarda uzmanlaştıklarını belirten Kostik, söz konusu grupların odada eşit temsil edilmesi amacıyla yönetim listesi oluşturduklarını bildirdi. Bu gruplar arasında eşit temsil sağlanamaması nedeniyle odanın iç çekişmelerle kısır döngü içine girdiğini vurgulayan Kostik, “Eşit temsil sağlanamayınca gruplaşmalar yaşanıyor. İşin içine siyaset de girince, odamız asıl amacından uzaklaşıyor. Mesleğimizin gelişmesi ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü arka plana itilirken, üyelerimizin odadan beklentileri gerçekleşmiyor” dedi.

Çözüm Grubu adayı Metin Kostik, açıklamasında meslektaşlarına en iyi hizmeti sunmak, sorunlarına çözüm üretmek için bir dizi proje hazırladıklarını kaydetti. Öncelikle kendi bütçelerini oluşturarak projelerini hayata geçireceklerini ifade eden Kostik, VET-KOOP’u kurarak, üyelerin bu kooperatiften ihtiyaçlarını sağlamalarına olanak tanıyacaklarını kaydetti.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

Mali açıdan şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ederek, gelir-gider tablosunu her ay üyelerle paylaşacaklarını, üye kayıt ücreti almayacaklarını ve odanın verdiği defterin bedelsiz verileceğini açıklayan Başkan adayı Metin Kostik, ilçelerdeki üyelerle de daha güçlü iletişim kuracaklarını ifade etti. Kostik, diğer projelerle ilgili şu bilgileri aktardı:

“VET-KOOP’un yanı sıra VET-SİGORTA kurmak istiyoruz. Bu sigorta acenteliği ile Pati sigorta gibi hizmetleri üyelerimize uygun bedelle sunabileceğiz. Ayrıca üyelerimize ücretsiz ferdi kaza sigortası yapacağız. İki üç gün sürecek VET-FEST ile mesleğimize olan ilgiyi canlı tutmayı ve artırmayı hedefliyoruz. Mesleki eğitimleri periyodik hale getirerek, içeriğini kişisel gelişim ve mevzuat konusundaki bilgilendirmelerle genişleteceğiz. Odamızın faaliyet gösterdiği bölgelerde gıda işletmelerini takibe alarak açık pozisyonları üyelerimizle paylaşacağız. Odamızca belirlenen asgari ücret tarifeleri anında üyelerimize iletilecek.”

“TEKNOLOJİYİ İYİ KULLANACAĞIZ”

Metin Kostik açıklamasında üyelere yönelik teknolojik hizmetlerle ilgili gerçekleştirmek istedikleri çalışmalardan da söz ederek, e-imza sistemi kuracaklarını ve bir yazılım uygulaması ile üyelerin odadan istedikleri belgeleri online ortamda almalarını sağlayacaklarını söyledi. Kostik ayrıca, veteriner hekimlerin sözleşme takiplerini online ortamda yapacaklarını, Oda toplantılarını online ortamda yayınlayacaklarını sözlerine ekledi.

Bilgi için: İbrahim Çoban 0 532 287 65 29