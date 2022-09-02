Bursalı üreticilere 'zeytin halkalı leke' ile mücadele uyarısı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin bahçelerinde önemli zararlara neden olan Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı üreticileri uyardı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iklim koşullarının zeytin bahçelerinde önemli zararlara neden olan Zeytin Halkalı Leke hastalık riskini oluşturduğunu belirtti.

Üreticileri söz konusu hastalığa karşı uyaran Müdürlük, Bursa'da kurulu bulunan "Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi"mizce tespit edilmesi ile sonbahar mücadelesine 1 Eylül itibariyle başlandığı duyurdu. Müdürlük, Zeytin halkalı leke hastalığına karşı kullanılacak ruhsatlı ilaçların da etiket bilgilerine göre kullanılması gerektiği bildirildi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, incir bahçelerine yakın bahçelerin ilaçlamalarında; ilaç bulaşmalarının engellemenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği de kaydedildi.