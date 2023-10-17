Bursalı şoförler şehre özel taksi uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor

Bursa’da 6 Ağustos’ta yapılan güncelleme ile taksi indi-bindi ücreti 50 TL oldu. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, “Hayatta kalabilmek ve yakıt ile enflasyona yenilmemek için zam yapmak zorunda kalıyoruz.” dedi.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi, BuTaksi uygulaması ve Bursa taksileri ile ilgili merak edilenler için Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır’a mikrofon uzattı.

İstanbul’daki taksi esnafının Bursa için kötü bir örnek olduğuna fakat Bursa’da herkesin gönül rahatlığı ile taksi kullanabileceğine dikkat çeken Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, “Bursa, hepimizin Bursası. Biz taksici olarak Bursa’nın reklam yüzüyüz. Gelen turistler ilk önce bizimle muhatap olurlar. İstanbul gibi değiliz. İstanbul bizim taksici esnafı için kötü bir örnek oluyor. Bursa’da herkes gönül rahatlığı ile taksi kullanabilir. Araçların hepsinde takip cihazlarımız var. Herhangi bir kayıp esnasında haber merkezinden bütün araçlarımıza bilgi verip gerekli her şeyi görebiliyoruz. O yüzden Bursa’da taksi kullanırken çok rahat olabilirsiniz. İstanbul’da Uberler ve BiTaksi’ler çıktı. Bizim camiada bir boşluk var. Teknolojide artık bu noktaya geldik. Akıllı telefonlar var. Bursa’da durakçılık var. Durakçılığı bitirmeden, aynı Uber gibi Bursa’ya özel bir taksi uygulaması yapıyoruz. Şu an yazılım aşamasında. Belediyemizden bu uygulamanın reklam sözünü almıştık. Telefondan taksi çağırmayı çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Bulunmuş olduğunuz mahalledeki taksi durağı size uygun taksi gönderemiyorsa yakından geçen boş araç size hizmet verecek. Gelen aracın plakası ve şoförü hakkında bilgi alabileceksiniz. Turistler için yabancı dil düşünüyoruz. Bursa’ya özgü güzel bir şey olacağını düşünüyoruz. İnşallah süreci istediğimiz gibi ilerletebilirsek bu kış kullanmaya başlarız diye düşünüyoruz.” dedi.

“BURSA’DA İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 50 TL, 2 KM’YE KADAR KULLANILABİLİR”

Taksi kullanmanın lüks olmadığına değinen Başkan Çakır, “Temel ihtiyacımız yakıt ve bu yakıt olayı dünya’da bir sıkıntı halinde. Mazota zam geldiği zaman sadece taksi ücretleri değil taşımacılık ile ilgili birçok sektörü etkiliyor. Biz de hayatta kalabilmek, yakıta ya da enflasyona yenilmemek için zam yapmak zorunda kalıyoruz. Şu an Bursa’da indi-bindi 50 TL fakat bununla 2 kilometreye kadar kullanabilirler. Buradan sizin aracılığınız ile şunu da söyleyelim: İstanbul’da indi-bindi ücreti 70 TL. Aslında taksi kullanmak çok lüks değil. Bugün aracınızla Heykel’e çıktığınız zaman otoparka verilen ücret, yoldaki kaza riski ve parça fiyatlarına gelen zamları düşünebiliriz" diye konuştu.

“BURSA’DA TAKSİ SAYISI YETERLİ DEĞİL”

100 adet dolmuşu taksiye çevirdiklerine dikkat çeken Çakır, “Bursa, Türkiye’nin en fazla göç alan şehirlerinden biri. Bir pandemi yaşadık ve bu pandemi Bursa’daki taksi kültürünü oturttu. Dolmuşlarımız var. Yasal olarak bu dolmuşlarımızın taksiye geçme hakkı var. Biz geldiğimiz zamandan bu yana 100 tane dolmuşu taksiye döndürdük. İhtiyaç oldukça döndürüyoruz. Taksi sayısını da yavaş yavaş yükseltiyoruz.” dedi.