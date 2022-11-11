Bursalı şehidin intikamı alındı! MSB: 6 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı teröristin saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde Piyade Astsubay Emre Sevinç'i şehit eden 6 PKK'lı teröristin saldırıyı gerçekleştirdikleri bölgeden kaçamadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1591072101662097414

Öte yandan Emre Sevinç'in şehadet haberi Bursa'ya düştü. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ikamet eden ailesine acı haber ulaşırken Bursa Valisi Yakup Canbolat da sosyal medya hesabından, "Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Kahraman P. Asb. Kd. Çvş. Emre Sevinç'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/YakupCanbolat/status/1591030367993335808

Mehmet-Zeynep Sevinç çiftinin üç çocuğunun en büyüğü olan Emre Sevinç'in cenazesinin 12 Kasım Cumartesi günü Bursa'nın dağ ilçelerinden Harmancık'ta askeri törenle toprağa verileceği öğrenildi.