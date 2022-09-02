Bursalı sağlıkçılardan 'hak' mücadelesi

Türk Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Sabit Karabayır ve 2 Nolu Şube Başkanı Bilal Atik, sağlıkçıların hakları konusunda mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Sabit Karabayır ve 2 Nolu Şube Başkanı Bilal Atik, sağlık çalışanları için yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi; “12 Ağustos’ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinde ve 25 Ağustos’ta yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te çalışanları mağdur eden düzenlemelerin iptali için sendikamız tarafından Danıştay’da dava açılmıştır. Türk Sağlık-Sen olarak hem hukuki süreci hem de bakanlıkla görüşmeleri titizlikle yürüterek çalışanların mağduriyetlerinin önüne geçmek adına tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz.

Açtığımız davalar düzenlemelerde kapsam dışı bırakılan çalışanlar ve teşvik ek ödemesinden mahrum edilen tüm çalışanlarının bu mağduriyetlerinin sonlanması, taban, teşvik ve destek ödemeleri çok düşük bırakılan sağlık hizmetlerinin cefakar çalışanlarının hakkını teslim edilmesi içindir. Mücadelemiz çalışanları mağdur eden düzenlemelerin yeniden değerlendirilmeye alınması içindir. Sosyal devlet ilkesinin gereğini hatırlatmaya, hak edene hakkının verilmesi adına vicdanların sesi olmaya devam ederek çalışanların haklı talepleri için mücadeleyi her daim sürdüreceğiz.

Taban, teşvik veya destek adı her ne olursa olsun yapılan tüm iyileştirmeler olumludur fakat çalışanlar adına makul dertlerine derman olabilecek düzenlemeler olması da bize göre bir zorunluluktur. Sağlık çalışanları için bu anlamda reformun üstüne yeni bir çağ açılmasını istiyoruz. Sorunları ve sahada görev yapan kıymetli sağlık çalışanlarımızın taleplerini tüm platformlarda Genel Merkezimizden şubelerimize kadar her bir teşkilat mensubumuzun gayreti ile gündeme getirme ve çözüm üretme gayretindeyiz. Çözüm olana kadar da mücadelede kararlıyız. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.”