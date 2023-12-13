Bursalı nakliyeciler yeni park istiyor

Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncular Derneği Başkanı Fuat Çelik, ülkenin 81 vilayetinin kalbinin attığı bölgede kente yakışır bir kamyon parkı istediklerini söylerken, şehir dinamiklerine çağrı yaptı.BURSA (İGFA) - Şehir içi şehirlerarası taşımacılığın en önemli sac ayaklarından birisini oluşturan Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncular Derneği, yerel yöneticilere seslenerek çağdışı kalan alandan farklı bir lokasyona geçmek istiyor. Bursa basını ile bir araya gelen Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncular Derneği Başkanı Fuat Çelik, yönetim kurulu üyeleri Ertuğrul Yaman, Fatih Sertkaya, Sabri Yolcu, Ömer Sevinç, Hüseyin Özcivak ve Emrah Darcın ile birlikte açıklamalarda bulundu. 1996 yılında Erdem Saker’in Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde kendilerine tahsis edilen Kamyon Parkı’nın bugünkü şartlarda çağın gerisinde kaldığını ifade eden Başkan Fuat Çelik, Bursa'daki kamyon garajı hakkında açıklamalarda bulunarak, “Kamyon garajımız Bursa’ya yakışır bir halde değil. Bursa'ya yakışan bir kamyon garajı istiyoruz” dedi.

DEPREM BÖLGELERİNE CİDDİ KATKI

Yerel yöneticilerle gerçekleştirdikleri görüşmelerde şehrin iki yakasında da yeni bir yerleşim yeri arayışı içinde olduklarını aktaran Çelik, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden dolayı herkesin tüm gücünü 11 şehre aktardığını hatırlattı. Kendilerinin de deprem bölgelerine ciddi katkıları olduğunu aktaran Fuat Çelik, üyelerinin kamyon ve tırlarının da depremzedelere koştuğunu hatırlattı.

‘SÖZ KENT İDARECİLERİNDE’

Bursa'da önemli bir yerde olduklarını söyleyen Çelik halkın ihtiyaçlarını taşıdıklarını belirterek, "Kefenden bebek bezine kadar her şeyi taşıyoruz" Dedi. Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncular Derneği’nin 350-400’e yakın üyesi bulunduğunu aktaran Başkan Fuat Çelik, üyelerin dışında diğer illerden gelen kamyoncuları da alanda ağırlamaya çalıştıklarını söylerken, “Kendimiz de iyileştirme çalışmaları için el birliğiyle bir şeyler yaptık. Ancak söz kent idarecilerindedir. Onlarla yaptığımız istişarelerle Bursa’ya yakışan bir kamyon parkına kavuşmayı arzu ettiğimizi aktardık” dedi.