Bursalı liseliler depremzedeler için üretiyor

Ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği Bursa’da da sürüyor. Bu kapsamda Bursa’daki meslek liseleri deprem bölgesine göndermek üzere çadır sobasından kağıt havlu üretimine, sıcak yemekten battaniyeye kadar birçok üretim gerçekleştiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa’daki meslek liseli öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ürettikleri ürünleri Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde etkili olan depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda bölgeye gönderiyor.

Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölgeye gönderilmek üzere günlük 30 bin kapasiteyle ekmek üretimi gerçekleştirilirken, Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise vatandaşların ısınma problemi kapsamında çadır sobası üretimine başladı.

Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kâğıt havlu üretimi gerçekleştirirken, bölgedeki sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere kurulan seyyar mutfak ekibi ise bölgeye gönderildi.

Bursa’da meslek liselerinin yanı sıra Olgunlaşma Enstitüsü ile Halk Eğitimi Merkezleri de bölgeye gönderilmek üzere giysi, battaniye vb. üretimleri gerçekleştiriyor.

Ayrıca Bursa’da halk eğitimi merkezlerinin yönetici, öğretmen ve usta öğreticileri, deprem bölgesine gönderilmesi için Bursa AFAD'a teslim edilmek üzere giysi, battaniye, ıslak mendil, çocuk bezi ve çocuk mamasından oluşan yardım paketleri hazırlıyor.

Gönüllü öğretmenlerden oluşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi de bölge de ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine destek oluyor.