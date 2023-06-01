Bursalı inşaat mühendisi Ata tohumundan mucizevi bitkiler üretiyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde binin üzerinde ata tohumunu kendi çiftliğinde yetiştirerek ücretsiz olarak dağıtan Ferdi Tercanlıoğlu, kendisini ata tohumlarını çoğaltmaya yönelten hayat hikâyesini anlattı.Memet Can YEŞİLBAŞ - Bursada Bugün / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki çiftliğinde ata tohumlarını gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen İnşaat Mühendisi Ferdi Tercanlıoğlu, halk arasında Sabır Otu veya Yedi Damar Otu adlarıyla da bilinen bitkinin, annesinin hastalığına iyi gelmesiyle ortaya çıkan ata tohumu yetiştirme sürecini aktardı.

https://youtu.be/U-hDL5os-Oo

Geçmişten günümüze kadar nesilden nesile aktarılan, yerel coğrafyanın iklim koşullarına uyum sağlamış ve doğal olarak gelişmiş tohum çeşidi olan Ata tohumlarının yıllar boyunca yapılan seleksiyonlar sonucunda elde edilmiş ve yüksek verimlilik, dayanıklılık ve lezzet gibi özellikleriyle tanındığına dikkati çeken Tercanlıoğlu, modern tarım tekniklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu ata tohum çeşitlerinin kullanımım azalmış ve yerini kibrit tohumlara bıraktığına dikkati çekti.

"YAŞANAN MÜCİZEYE DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI"

Ata tohumlarını üretmeye karar vermesine neden olan ilk olayı aktaran Ferdi Tercanlıoğlu, annesinin hastalığı dolayısıyla bazı şeylere şahit olmalarının ata tohumlarını üretmeye yönelttiğini söyledi.

"Yaşadığımız olaylardan sonra anladık ki bizlerin kurtuluşu ata tohumlarını üretmekten geçiyor" diyen Tercanlıoğlu, "Ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarmanın gerekliliğine inandık. Amatör bir şekilde tohumlarımızı üretip, gerçek kullanıcılara ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz" diye konuştu.