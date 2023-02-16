Bursalı İK uzmanlarından depremzedelere iş imkanı

Bursa'da faaliyet gösteren İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği Başkanı Dr. Bülent Öz, Bursa ve bölge şehirlerde ikamet ederek depremzedelere iş imkanı sağlayacaklarını duyurdu. SGK'dan prim teşviki istedi.BURSA (İGFA) - Bursalı insan kaynakları uzmanları, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın deprem felaketinde yaraları sarmak için seferber oldu. Kısa adı İKAYDER olan İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği Başkanı Dr. Bülent Öz, deprem bölgelerinden tahliye edilerek Bursa ve bölge şehirlere gelen depremzedelere iş imkanı sağlayacaklarını belirtti. Bursa'da 400'den fazla üyeleri bulunduğuna dikkati çeken Öz, şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem felaketi ne acıdır ki sadece 10 ilimizi ve 15 milyon insanımızı değil, tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Ateş elbette düştüğü yeri yakıyor fakat bizim de içimizi yaktı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

İKAYDER olarak depremin etkilediği bölgelere destek olmak adına ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz

Deprem sonrası başta kentimiz Bursa olmak üzere birçok ilimizde depremzedelerin istihdamına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

400’e yakın üyesi ile bölgenin en güçlü STK’larında biri olan İkayder’e özellikle son 3 gündür iş arayışı noktasında depremzedelerinde yoğun talep almaktayız. Gelen bu talepleri üyelerimiz ile paylaşarak onlarca kişiyi şirketlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli olarak istihdam ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bursa bölgesinde İş arayışında olan tüm depremzedelerize özgeçmişlerini/iletişim bilgilerini [email protected] adresine veya https://www.instagram.com/ikayder/ sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirler.

İKAYDER Başkanı Dr. Bülent Öz ayrıca,depremzede vatandaşları işe alan işverenlere bir teşvik uygulamasının son derece yerinde olacağına dikkat çekerek, "SGK priminden beş puanlık indirim teşvik edici olacaktır" diye konuştu.

