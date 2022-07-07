Bursalı hekimlerden öfke: "Hesap soracağız!"

Bursa'da Şehir Hastanesi'nin yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de biraraya gelen hekimler sağlık çalışma şartları ve şiddetsiz bir meslek hayatı için haykırdılar.BURSA (İGFA) - Konya Şehir Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı anmak, sağlıkta şiddete dikkat çekmek ve yetkilileri harekete geçirmek için Bursa Tabip Odası, Genel Sağlık-İş, Dev Sağlık-İş, SES Bursa Şubesi, Bursa Aile Hekimleri Derneği, Aile Hekimliği Çalışanları Federasyonu, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hekimsen, Hekim Birliği, Tabip-Sen, Bursa Dişhekimleri Odası ve sağlık çalışanları ve hekimler Bursa Şehir Hastanesi önünde biraraya geldi.

CHP Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan, Orhan Sarıbal ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun da katıldığı basın açıklaması geniş bir katılımla gerçekleştirilirken, sık sık “Bakan İstifa”, “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” ve “Korkmuyoruz, Yılmıyoruz, Hiçbiryere Gitmiyoruz” sloganları atıldı.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, iktidarı defalarca uyardıklarını, sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettiklerini belirtti.

Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdiklerini anlatan Dr. Kumaş, "Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi” diyerek, sorumluların kınamak dışında bu durumla ilgili bir adım atmadığını altını çizdi.

“Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı" diyen Kumaş, "Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır” sözleriyle cinayetin sorumlularına dikkat çeken Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Tufan Kumaş, “Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir” diye konuştu.

Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğunda olduğunu ifade eden Kumaş, Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmesi gerektiğini belirterek, bugün olduğu gibi yarın da ülke genelinde iş bırakacaklarını açıkladı.

Açıklamanın ardından sağlık örgütleri temsilcileri birer konuşturma gerçekleştirdi. Dr. Ekrem Karakaya için bir dakikalık saygı duruşuyla etkinlik sona erdi.