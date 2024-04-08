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Bursalı Gıda Mühendisleri'nden 'sağlıklı gıda' mesajı

Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Durmuş, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı basın açıklamasında, artan gıda fiyatlarının ve taklit-tağşişin halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti

GÜNDEM 08.04.2024, 15:16
Bursalı Gıda Mühendisleri'nden 'sağlıklı gıda' mesajı

Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Durmuş, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı basın açıklamasında, artan gıda fiyatlarının ve taklit-tağşişin halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan denetimlerin artırılmasını ve doğru gıda politikaları geliştirilmesini talep eden Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serkan Durmuş, artan ham madde maliyetleri ve ters orantılı olarak gittikçe azalan alım gücü, üreticiyi taklit-tağşiş gibi ciddi halk sağlığı tehdidine sürüklerken, halkın da tüketim alışkanlıklarını belirgin şekilde değiştirdiğini söyledi.

Son dönemde artan muadil gıda ürünü arz ve talebi bu adaletsizliğin bir sonucu olduğunu belirten Başkan Durmuş, milyonlarca vatandaşımız bayramda evine gelen misafirlerine ikram etmek üzere muhtelif yerlerden çikolata, şeker, baklava gibi gıdaları satın aldığına vurgu yaptı.

Denetimdeki eksiklikleri fırsat bilen bazı art niyetli üreticiler halkımızın duygularını sömürerek çikolatada kakao ve kakao yağı kullanmak yerine kakao tozu ve margarin karışımı kokolini kullandığını belirten Durmuş, şekerde doğal şeker ve tatlandırıcılar yerine yapay tatlandırıcılar kullanmakta sağlıklı, baklavayı doğal şeker yerine yüksek miktarda yapay şeker kullanarak imal edip halkımızın tüketimine sunulduğunu söyledi.

Durmuş yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de gıda güvenliğinden sorumlu tek yetkili makam olan Tarım Ve Orman Bakanlığından beklentimiz, gerek denetim sayı ve sıklığını arttırarak gerekse tarımsal ve gıda ürünlerinden yapılan analiz örneklem sayısını arttırarak halk sağlığını güvence altına alması ve gerekli açıklamalar ile Kamuoyu vicdanını rahatlatmasıdır. Doğru gıda ve tarım politikaları ile artan maliyetlere çözüm aranmalı ‘’Halkımızın Güvenilir ve Sağlıklı Gıdaya Erişimi Güvence Altına Alınmalıdır.. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak meslek odası olmanın verdiği bilinçle, halkımıza ve meslektaşımıza olan sorumluluğumuz gereği her türlü iş birliğine hazırız".

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