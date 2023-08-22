Bursalı firmadan Türkiye'de bir ilk

Aras EDAŞ yürütücülüğünde ve Smartover A.Ş. yükleniciliğinde hayata geçirilen ve EPDK AR-GE komisyonunca onaylanan, “Polepuhu Alçak ve Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Hatları Elektrik Şebeke Direklerini İzlemek İçin Akıllı Direk İzleme Sensörü” Ar-Ge projesi başarıyla tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa’da faaliyette bulunan Smartover A.Ş’nin yükleniciliğinde, Aras EDAŞ yürütücülüğünde, dağıtım hatlarındaki direklerin güvenliğini artıracak ve sürekli izleme icra edilerek yaşanan olumsuzlukları dağıtım birimlerine iletecek AR-GE projesi başarıyla tamamlandı.

İnsan odaklı ve önleyici iş modellerine yönelik yatırım yapan Aras EDAŞ, iş süreçlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik dağıtım sistemlerinin uluslararası kalite standartlar düzeyine ulaştırılması, hizmet kalitesinin artırılması, hizmet maliyetinin ve kayıpların düşürülmesine yönelik amaçlarına göre şekillendiriyor.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Smartover A.Ş. Polepuhu Proje Sorumlusu Muhammed Faruk Çıbuk, “Elektrik dağıtım sektöründe en tehlikeli alanlarından biri olan elektrik direklerinde gerçekleşebilecek enerji dağıtım sorunları; hava değişimleri, kar, fırtına, yıldırım çarpması, araç kazaları vesaire gibi olumsuzluklar, hatlardaki temassızlık, kablo sorunları, açık devre arızası, kısa devre arızası ve kablo arızaları yaygın olarak görülmektedir. ‘Polepuhu Alçak ve Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Hatları Elektrik Şebeke Direklerini İzlemek İçin Akıllı Direk İzleme Sensörü’ AR-GE projesi sayesinde, elektrik dağıtım şebekeleri akıllı, güvenli ve izlenebilir hale getirilerek güvenliğin üst seviyeye çıkarılmasının yanında, çevre ve şebeke müdahale emniyetinin de artırılması sağlanacak. Düşen ve devrilen direkler, hava olayları ile hatlarda meydana gelen kazalar ve benzeri tüm olumsuzlukların yakından takip edilecek, bakım verimliliğini artıracak ve kesintilere müdahale süresini iyileştirmek için yapılan sorunlar uzaktan tespit edilecek” diye konuştu.

BURSALI FİRMADAN TÜRKİYE’DE BİR İLK

M. Faruk Çıbuk, Türkiye’de ilk kez geliştirilen bu proje ile elektrik dağıtım şebekesinde kullanılan demir, beton ve ağaç direklere yerleştirdiğimiz sensörler ile eğim açılarını anlık ölçerek, direklerde oluşacak problemlerin SCADA birimlerine iletilerek saha ekiplerinin hızlı müdahale etmesini sağlamak, kesintilerde müdahale süresini iyileştirmek, bakım operasyonlarını hızlandırmak ve direk kazalarından dolayı etkilenen müşterilere daha hızlı çözüm üretilmesi hedeflendiğini sözlerine ekledi.