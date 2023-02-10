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Bursalı esnaflardan deprem bölgesine 104 konteynır

GÜNDEM 10.02.2023, 16:27
Bursalı esnaflardan deprem bölgesine 104 konteynır

BESOB Başkanlar Kurulu toplantısına 104 oda başkan ve temsilcisi katılırken, depremzedeler için 104 konteynerin bağışlaması kararı çıktı.

BURSA (İGFA) - BESOB Başkanlar Kurulu’nun acil olarak bir araya geldiği toplantı, BESOB Hizmet Binası’nda yapıldı. Toplantıya; BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit’in yanı sıra BESOB Yönetim Kurulu Üyeleri, 104 odanın başkan ve temsilcileri katıldı.

Oda başkan ve yetkililerinin, depremzede vatandaşlar için odalarının yaptığı çalışmaları paylaştığı toplantıda, depremzedelerin geçici barınması için 104 konteynerin bağışlaması kararı çıktı.

Başkanlar Kurulu toplantısında ayrıca BESOB Eğitim Sağlık Vakfı’nın daha aktif şekilde kullanılması ile BESOB Arama Kurtarma Ekibi’nin ve BESOB Kriz Masası oluşturulması oy birliği ile kabul edildi.

Alınan kararlara yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılacağını belirten BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “Oluşturulan eylem planı çerçevesinde depremzede vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için vakit kaybetmeden esnaf teşkilatı olarak harekete geçilecek. Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya her zaman hazırız” dedi.

ZOR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

“Bize yakışan bir olmak, birlikte olmaktır”“Tüm ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz” diyen Fahrettin Bilgit, şöyle devam etti: “Allah ölmüşlerimize rahmet, zor durumda olanlara yardım etsin inşallah. Bizler Bursa esnafı olarak depremzedelerimize elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün de bu manada önemli kararlar aldık. Barınma önemli bir ihtiyaç ve biz de BESOB çatısı altındaki 104 oda olarak afet bölgesindeki illerde uygun görülen yerlere verilmek üzere oy birliğiyle 104 konteyner bağışlama karar aldık. Bugüne kadar esnaf teşkilatından bireysel çalışmalar hariç iki TIR yardımı gönderdik. Bunlar arasında 3 bin adet ısıtıcı, bin 200 adet taşınabilir şarj cihazı, Bin adet elektrikli battaniye, 250 adet su ısıtıcı ve bin şarj cihazını da var. 

Yine aynı şekilde şuana kadar çalışmalarda kullanılmak üzere hilti, ısınmada kullanılmak üzere 600 soba da var depremzedelere gönderdiğimiz. Bursa’dan deprem bölgesine üç ayrı seferde 760 Bin adet ekmek gönderdik. Beni arayıp ‘başkanım bize görev ver, oraya gidip çalışalım’ diyenlerin sayısını hatırlamıyorum. Burada sayamadığım daha pek çok farklı oda ve esnafın katkısı da var. Herkes kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bölgedeki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre yardım TIR’ları yollarda kuyruk olmuş, bekliyor. Allah’a bin şükür, memlekette yardımsever de çok, paylaşılacak ekmek de çok. Ahilik kültürünün mirasçıları olarak bize yakışan bugünden daha iyi olmak için çalışmak ve birlik olmaktır.”

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