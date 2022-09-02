Bursalı çiftçinin zararı büyük

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da hayatı felç eden şiddetli sağanak yağış ve dolunun ardından yaşanan sel felaketi sebebiyle çiftçilerin ürünleri çöp oldu. Tonlarca sebze ve meyve zarar gördü. Yaşanan felaket sonrası bölgeyi ziyaret eden İYİ Parti heyeti, yöre halkıyla bir araya gelerek incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - İncelemeler sonrası açıklama yapan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu, Bursa Karabalçık ve Avdancık mahallelerinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye giderek, zarara uğrayan vatandaşları ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Zararın boyutları ve çiftçilerin kaybının büyük olduğuna vurgu yapan Tatlıoğlu, "Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, incir ve zeytin ağaçlarında ve özellikle üzüm bağlarında büyük hasara yol açmış durumda. Yaşanan felaket sonrası, bölgenin doğal afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyor.

Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Erozan, İl Başkanımız Selçuk Türkoğlu, il ve ilçe yöneticilerimiz ve belediye meclis üyelerimizle birlikte, zarara uğrayan hemşehrilerimizle bir araya gelerek, zarar gören arazileri yerinde inceleme fırsatı bulduk.

Çiftçimiz çaresiz ve devletin yardım elini uzatmasını bekliyor. İYİ Parti olarak, çiftçimizin uğradığı zararın devlet tarafından nakdi ve ayni olarak karşılanması ve taleplerinin yerine getirilmesi hususlarının, gerek TBMM’de, gerekse Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde takipçisi olacağız.” dedi.