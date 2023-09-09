Bursa’da yeşil transferi sürüyor

Bursa’nın depreme karşı daha dirençli hale gelmesi adına önemli projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da kentsel dönüşüm projelerini uyguladığı alanlarda kalan ağaçları zarar görmemesi adına ‘özel araçlarla’ sökerek Hamitler ve Demirtaş’taki ağaçlandırma sahalarına naklediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanabilir şehir olarak geleceğe taşıyacak kararlı adımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm projelerine hız verirken diğer yandan da mevcut yeşil dokuyu korumak için büyük hassasiyet gösteriyor. Bursa’nın 7 ayrı bölgesinde kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dönüşüm alanlarında kalan ağaçların zarar görmemesi adına da büyük titizlikle çalışıyor. ‘1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi’ çalışmaları kapsamında yıkım işlemlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binaların yanındaki ağaçları kesmek yerine ‘özel araçlarla’ sökerek büyük bir titizlikle Hamitler ve Demirtaş’taki ağaçlandırma sahasına götürüp tekrar toprakla buluşturuyor. Ağaç nakil çalışmaları, kentsel dönüşüm alanında bulunan son yetişkin ve sağlıklı ağaç taşınana kadar devam edecek.

Birinci deprem kuşağında yer alan Bursa’nın depreme karşı daha güvenli bir şehir olması adına 7 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdürdüklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin ve vatandaşların geleceğini önemsediklerini, bu yüzden kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarını belirtti. Öte yandan 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi doğrultusunda şehre büyük ölçekli parklar kazandırıp mevcut parkları da daha konforlu hale getirdiklerini ifade eden Başkan Alinur Aktaş, “Kentsel dönüşüm ve yeşilin korunması konularına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kentsel dönüşüm alanlarında kalan ağaçların kesilmesine asla razı olmadık. Ekiplerimiz ağaçları tek tek inceledi ve taşınmaya elverişli olanların tamamı özel araçlarla sökülmeye başlandı. Büyük bir titizlikle sürdürülen işlemin sonunda ağaçlar başka bölgeye nakledilerek yeni yerlerine dikildi. Daha yeşil Bursa için canla başla çalışıyoruz” dedi.