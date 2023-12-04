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Bursa’da yaşanan deprem, olası büyük depremin öncüsü mü?

GÜNDEM 04.12.2023, 17:36
Bursa’da yaşanan deprem, olası büyük depremin öncüsü mü?

Bursa’da merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından halk sokağa dökülürken, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Engin Er, bu depremin münferit bir deprem olduğunu ve başka bir depremin öncüsü veya artçısı olmadığını ifade etti.Aslı YEŞİLYURT - Gülsüm YILDIRIM  - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -   Bursa’da meydana gelen 2 depremin beklenen Marmara Depremi ile bağlantılı olup olmadığı ise merak konusu oldu. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Engin Er, yaşanan depremin Marmara Depremini tetikleyip tetiklemeyeceği hususunda Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

“BAŞKA DEPREMİN ÖNCÜSÜ DEĞİL”

5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin aktif fay hattında olduğunu ve beklenen bir deprem olduğunu belirten TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Engin Er, “Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın orta kolunda meydana gelen depremler, münferit depremlerdir. Bugün meydana gelen depremler başka bir depremin öncüsü veya artçısı değil.” dedi.

“MARMARA DEPREMİNİ BU FAY HATTINDA BEKLEMİYORUZ”

Meydana gelen depremin bir öncü olmadığını bir kez daha vurgulayan Er, “KAF’ın orta kolunun 7 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli var ancak beklenen Marmara Depremi bu değil, Marmara Depreminin bu fay üzerinde oluşmasını beklemiyoruz.” dedi.

KAF’ın orta kolunu oluşturan fay hattı hakkında da bilgi veren Engin Er, “Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın orta kolu olarak isimlendirdiğimiz bu fay hattı Bursa’nın, Gemlik’in ve Mudanya’nın birleştiği noktadan geçiyor. Bu fay yaklaşık 400 yıllık bir suskunluk içerisinde. Bu suskunluğun ardından daha büyük depremler de bekleniyor.” dedi.

“ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK”

Birkaç yıl önce de Mudanya açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini söyleyen Er, “5,4,3 büyüklüğündeki depremler bu fay hattında sık sık olan orta büyüklük olarak adlandırdığımız depremlerdir.” dedi.

Engin Er, depremlerin devam edip etmeyeceği hususunda ise birkaç ay boyunca 4’ün üzerinde artçı sarsıntıların yaşanabileceğini kaydetti.

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