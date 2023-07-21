Bursa’da sağlık çalışanlarından şiddete isyan!

Bursa Tabip Odası öncülüğünde sağlık emekçileri, Gemlik Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırıyı kınadı.BURSA (İGFA) - Gemlik Devlet Hastanesi önünde gerçekleşen basın açıklamasına, Bursa Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi, Türk Sağlık-Sen Bursa Şubesi, HEKİMSEN, Genç Sağlık Sendikası Bursa Şubesi, Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu’ndan Dr. Seçkin Kara, Gemlik Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Selen Baloğlu Kaçan ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Sağlık meslek örgütleri adına Bursa Tabip Odası Üyesi Dr. Mahmut Kuh bir basın açıklaması yaptı.

Dr. Mahmut Kuh, “112 tarafından arrest olarak getirilen bir hastanın yakınları, hastaya müdahale sırasında CPR odasına girmeye çalışmış, canla başla hastayı hayata döndürmeye çalışan sağlık ekibimize tehditler savurmuş olup, arkadaşlarımızın bir kısmı hasta yakınları tarafından darp edilmiş, bir hasta yakını tabancası ile rastgele ateş açmıştır” ifadesini kullandı.

Dr. Mahmut Kuh, Gemlik Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen saldırıyı kınayarak, “Tehdit edilmek, şiddete maruz kalmak ve ölmek istemiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz’ dedi.

Basın açıklamasının ardından Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala da sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, sağlık çalışanlarının her daim yanlarında olduğunu belirtti.