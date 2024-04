Bursa’da sağlık çalışanları vergide adalet istiyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)’nın 21 Şubat'ta başlattığı, sağlık çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilmesi, kesintilerin yıl içinde sabit kalması ve vergi kesinti oranının en fazla ile sınırlanması ile ilgili “Vergide adalet istiyoruz” eylemleri sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası, Yıldırım 16 No’lu Zümrütevler Aile Sağlığı önünde vergide adalet talebiyle bir basın açıklaması yaptı.

Her Çarşamba gerçekleştirdikleri açıklamaya Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, BTO Yönetim Kurulu Saymanı Dr. Abdullah Karadağ, SES Bursa Şubesi, Genel Sağlık İş Bursa Şubesi, Bursa Diş Hekimleri Odası, Dev-Sağlık İş Bursa Şubesi, Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları Ebe ve Hemşire Derneği ve çok sayıda hekim katıldı.

Zümrütevler Aile Sağlığı Merkezi önünde, ‘Vergide Adalet İstiyoruz’ pankartı açan hekimler adına konuşma yapan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, “Biz işçiler, emekçiler, emekliler, hekimler, dişhekimleri, hemşireler... yani ücretli geçinenler olarak yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her gün yoksullaşıyoruz. Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor. Düşük ücretlerle, azalan alım gücümüzle, sendikalaşmanın ve hak aramanın önündeki engellerle, meslek örgütlerinin işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığı bir düzende emek sömürüsü her gün biraz daha katmerleniyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor. Türkiye’de vergi yükü giderek daha fazla işçilerin, emekçilerin, emeklilerin dar gelirlilerin omuzlarına yıkılmaktadır. Vergide adaletin kantarı her gün biraz daha bozulmaktadır” diye konuştu.

En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük artırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girdiğini vurgulayan Dr. Tufan, “Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50’sine kadar artırmaya, yüzde 50’sine kadar da indirmeye yetkilidir. Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında da kullanmamış, işçilerin erkenden üst vergi dilime girmesini engellememiştir. Öte yandan ücretlilerin gelir vergisi oranı da oldukça yüksektir. Bu oran yüzde 10 olarak saptanmalıdır. Bu yönde vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca, asgari ücret istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır” diye konuştu.