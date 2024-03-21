Bursa’da raylı sistem hattı genişliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yapımı tamamlanan Emek-Şehir Hastanesi metro hattı ilk istasyonu olan Balat İstasyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımlıyla törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan altyapıya, kültürden kentsel dönüşüme, kırsal kalkınmadan gençlik hizmetlerine, eğitimden çevre yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa için dönüşüm zamanı” diyerek raylı sistem ağının genişleyeceği müjdesini duyurmuştu. Bu kapsamda toplam 4 istasyon ve 4,9 km uzunluğunda olan hat tamamlandığında Bursa’daki raylı sistem uzunluğu 57 km’den 62 km’ye ulaşacak. Düzenlenen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak ile AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer katıldı.

Törende açılış konuşması gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Emek- Şehir hastanesi hattı bizim Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle Bursa olarak ilk aldığımız hizmet diyebiliriz. Bütün çalışmalarda emeğiniz katkınız var. İhaleyi bakanlık gerçekleştirdi. Yol güzergahında hemşerilerimizin sıkıntıları oldu. Hepsini aştık. Ben özellikle şahsınıza, genel müdürümüze, ekip arkadaşlarınıza destek ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Üniversite- Görükle Kurtuluş hattı ile alakalı çalışmalar da başladı. O yönüyle de katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. T2 hattını Büyükşehir olarak bitirmiştik. Şimdi hızlanması alakalı aradaki kavşaklarda kesintiye uğrayan yerleri, kavşak kollarını Beşyol’da yaparak o kısmı da en kısa zamanda telafi edecek ve T2 hattını hızlandırmış olacağız. Nasip olursa Yeni dönemle alakalı öngörümüz kuzey güney hattındaki Çalı-Demirtaş hattı olacak” diye konuştu. Aynı zamanda Başkan Aktaş, “Çalı-Demirtaş hattı çalışmasında da sizlerden istifade etmek bizim en büyük hayalimizdir. Araç sayımızı arttırılmasıyla alakalı yine bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün katkılarıyla araç sayısını arttırdığımızda bu hatlarda bittiğinde o zaman daha da rahatlamış olacağız” diye belirtti.

“25 MART TARİHİNDE SÜREÇ TAMAMLANACAK”

Katkı ve desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na teşekkür eden Başkan Aktaş, “Buradaki yolun açılma konusu ve Bursaray’ın Emekten Balat kısmına kadar getirilmesi önemliydi. Mart ortasını işaret etmiştiniz. Talimat vermiştiniz. Buradaki ekip arkadaşlarınızla birlikte istasyonun hazırlanmasıyla alakalı büyük emek sarf ettik. Hemşerilerimiz merak ediyor olabilirler. Nasip olursa 28 Mart tarihinde de bu süreç bitmiş olacak. Bu arada da deneme sürüşleri gerçekleştirilecek. 28 Mart’ta da devralıp sizin önderliğinizde bu süreci tamamlamış olacağız. 28 Mart tarihinden sonra da hemşerilerimiz Emek’e kadar değil Balat kısmına kadar seferleri kesintisiz gerçekleştirmiş olacak” dedi.

“ŞEHİR HASTANESİ, SAĞLIKTA EN ÖNEMLİ ÜS”

Başkan Aktaş son olarak konuşmasında Şehir Hastanesi’nin Bursa için önemine değindi. Başkan Aktaş, “Şehir Hastanesi, bizim sağlıkta en önemli üslerimizden bir tanesi. Şehir Hastanesi hattını da 2025’in ikinci yarısının sonlarına doğruda sizin önderliğinizde tamamlamış olacağız. Arabayatağı, Osmangazi, Acemlerden binen bir vatandaşımız Şehir Hastanesi’nin kapısına kadar gelmiş olacak. Hızlı tren istasyonuna uğrayacak olan hattın asıl o zaman Bursa için hem şehir içinde hem de Ankara’ya gidecek olan hızlı trenimize daha sağlıklı bir şekilde buluşturmuş olacağız. Arabayatağı’ndan Balat istasyonuna kesintisiz ulaşım başlıyor, Bursamıza hayırlı olsun” dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank açılış töreninde “Bursa her şeyin ön güzeline layık. Burada belediyelerimizde, hükümetimizde bütün arkadaşlarımızın vermiş olduğu gayretlerle Bursa’yı daha güzel daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün onların en güzel örneklerinden bir tanesi için olan raylı sistemlerimizde yeni bir hattın tamamlanması için bir aradayız. Biz bu yatırımları devam ettireceğiz” diye belirtti.

“RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 433 KM OLDU”

2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehirlerimiz trenlerle birbirlerine bağlarken şehir içi raylı sistemlerini de birbiri ardına hayata geçiriyoruz diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Türkiye Yüzyılında adeta kent için raylı sistem fırtınasını estiriyoruz. Ülke genelinde inşa ettiğimiz kent içi raylı sistem uzunluğumuz 433 km oldu. Değerli Bursalı hemşerilerim sadece İstanbul’da bu sene 34 kilometrelik raylı sistem hattını hayata geçirdik ve Bursa’da bugün buradayız Kocaeli’de hafta sonu yine raylı sistem çalışmalarımızı yürüttük” diye açıkladı. Uraloğlu, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da toplam 47 kilometrelik bir hattın çalışmasını devam ettirdiklerini ifade ederek “Bursa’da hayata geçirdiğimiz Emek-Şehir Hastanesi ve metro hattının bir kısmı Emek istasyonu, Balat istasyonu arasını ve Balat istasyonu tamamlanmasının sevincini yaşıyorum” dedi. Orhangazi‘nin yadigârı, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk büyük başkenti Bursa, başta şanlı tarihimiz olmak üzere sanayinin, ticaretin, tarımın ve turizmin en önde gelen şehirlerinden birisidir. Bu nedenle Bursa’nın ulaşım ve altyapısını güçlendirmek için Bursa’yı geleceğe taşıyacak birçok projeyi birbiri ardına hayata geçirdik ve bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Bursa’da ulaşım ve iletişim alt yapısına 202 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek “Ulaştırma ve alt yapı bakanlığı olarak bölünmüş uzunluğumuzu 609 km’ye çıkardık. Yine kaplamalı yol uzunluğumuzu 787 km’ye çıkardık. İstanbul- Gebze- Orhangazi İzmir otoyolumuzu bitirdik. Bursa Çevre otoyolunu Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara sınırı yolumuzu, Bursa Devlet yolu İzmir yolumuzu bitirdik. Önemli güzergahlarımızı tamamladık. Çalı-Kayapa-Hasanağa yolunun ikinci etabını bitirdik. Diğer etapları ile ilgili de yine Büyükşehir belediyemizle gerekli işbirliği içerisinde çalışmalarımızı önümüzdeki dönemlerde yürüteceğiz. Mevcut haliyle 2.9 km bölünmüş yolun 14 kilometresi tek yol olmak üzere 16.9 kilometresi hizmet veren Çalı yolumuzun tamamını inşallah bölünmüş yol haline getireceğiz” dedi.

“ANKARA VE BURSA ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA İNECEK”

Bakan Uraloğlu, Bursa’yı hızlı tren ağına katacak çalışmaları da başlattıklarını hatırlatarak “Bursa Ankara hızlı tren hattımızı Ankara İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlantılı olarak saatte ve 200 kilometrelik hızla inşallah bitirdiğimiz de işletmeyi açacağız. Önümüzdeki senenin sonu inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız. 201 kilometrelik bir hattı bitiriyoruz. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde biz Ankara-Bursa arasını 2 saat 15 dakikaya yine Bursa-İstanbul arasını 2 saat 15 dakikaya indirmiş olacağız. Yüksek hızlı tren konforuyla şüphesiz Bursa’da devam etmekte olan en önemli ulaşım projelerimizde biri de açılışını yapacağımız Emek-Yüksek Hızlı Tren Garı-Şehir Hastanesi hafif raylı sistem hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu’dur. Değerli hemşerilerim projemiz sayesinde mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattı yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını geçerek yüksek hızlı tren garı ve nihayetinde Şehir hastanesi ulaşacak saatte 80 km tasarım hızı ile günlük tam 110 bin yolcuya inşallah hizmet edecek. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.