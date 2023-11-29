Bursa’da pazar fiyatları ne durumda? Aralık'ta artış bekleniyor

Ülke genelinde enflasyondan kaynaklı olarak zamların artması ile vatandaşında seyyar satıcılarında beli bükülüyor.H.Ahmet GÜNAY - Sergen DURAK - HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi olarak çarşı ve pazarın nabzını tuttuk. Bakalım vatandaşlar ve satıcılar halinden memnun mu?

“Herkes isyanda, ayaklanmaya niyetleniyor”

Zamlardan ve fiyatlardan şikayetçi olan bir vatandaş, “Fiyatlar başını aldı gidiyor. Her taraf berbat, milletin pazara çıkmaya hali yok. Gidişimiz iyi bir gidiş değil. Bir kilo domates 50 TL, bir kilo patates 20 TL. Bunu kimse önleyemiyor, kimse denetlemiyor. Herkes ayrı ayrı bir fiyat belirliyor. Biri portakalı 50 TL’ye satıyor biri 20 TL’ye. Biri elmayı 100 TL’ye satıyor. Muz olmuş 40 TL. Ne diyeyim… Elektriği, doğalgazı, suyu ayrı… Bir peynir 200 TL, bir zeytin 200 TL. Sayın Cumhurbaşkanımızdan buna el atmasını istiyoruz. Herkes isyanda, herkes ayaklanmaya niyetleniyor.” dedi.

“Böyle giderse meyve ve sebze kalmayacak”

Pazarcı olup fiyatlardan yakınan bir esnaf, “Pazar fiyatları yüksek, bu böyle gitmez. Buna bir çare bulmaları lazım. Öyle her tarlaya ev yapılırsa, meyve de kalmayacak sebze de. Bu sene zeytin yok, zeytin 100 TL. Ben tarlalara ev yapılmasına karşıyım. Bölüp, bungalov evleri yapıyorlar. Miras olaylarını ayarlamaları gerekiyor, böyle giderse meyve de kalmaz sebze de.” şeklinde konuştu.

“Geçen haftaya göre artış var ve Aralık ayında daha fazla artacak”

Türkiye’nin çoğu şehrine göre fiyatların uygun olduğunu söyleyen peynirci, “Şöyle söyleyeyim ben Türkiye’nin dört bir yanını, çoğu şehrini gezdim ve şu an fiyatlarımız gayet uygun. Pazarımızda zaten halka hitap eden bir yer. Türkiye genelinde geçen haftaya göre artış var. Aralık ayından sonra bir artış bekleniyor ama cüzi bir miktarda.” dedi.