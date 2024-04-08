Bursa’da mezarlıklar Ramazan Bayramı’na hazır

Bayram günlerinin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan mezarlıklar, bakım onarım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hazır hale geldi.Melih KAYACI/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mezarlıklar, bayram günlerinde en sık ziyaret edilen yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar bayram günlerinde vefat eden aile ve akraba üyelerinin mezarlarını ziyaret edip dua ediyor, mezarlarını düzenliyor.

MEZARLIKLA BAYRAMA HAZIR

Bursa’da da vatandaşların sağlıklı bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılarak mezarlıklar bayrama hazır hale getirildi.