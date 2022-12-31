Bursa’da Jandarmadan huzur güven uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki asayişin tesis edilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 30 Aralık'ta 3 aşamalı Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması icra edildi.

137 Tim/Unsur ve 463 personel ile 106 noktada icra edilen uygulama sonucunda; 2 bin 539 araç ve 5 bin 398 şahıs sorgulandı. Buna göre 18 araç trafikten men edildi, 45 araca 36 bin 953 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.