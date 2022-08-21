Bursa’da İYİ Partililer, incir üreticisinin mağduriyetini dile getirdi

Bursa’nın önemli ihraç tarım ürünlerinden olan ve ‘Bursa Siyahı’ olarak bilinen siyah incir bu yıl da dalında kaldı. İncir üreticilerinin mağduriyetini Mudanya’nın Akköy Mahallesi’nden dile getiren İYİ Partililer, “Üreticinin ocağına yine incir diktiler!” yorumunda bulundu.BURSA (İGFA) – İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Mudanya İlçe Başkanı Hüseyin Hatipoğlu ve partili yöneticilerle birlikte Bursa’nın önemli tarım ürünlerinden olan siyah incirin üretim yeri Mudanya’nın Akköy Mahallesi’nde üreticilerle bir araya geldi.

YETKİLİLERE MUDANYA AKKÖY’DEN SESLENDİLER

Siyah incirde hafta başında 25 TL’den açılan ihracat fiyatının bir hafta geçmeden 15 TL’ye düştüğünü belirten İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Allah aşkına bu tutarsızlık neyin nesidir, kimin fesidir? Attı mı mangalda kül bırakmayan sorumlular nerede?” diye sordu.

“Üreticinin ocağına yine incir dikip tabanları yağlamak delikanlılığa sığar mı?” diyen Başkan Türkoğlu, “Eskiden en azından, sadece bir çuval inciri berbat ederlerdi; siz ise tonlarca inciri berbat ederek tarihe geçtiniz! Yine eskiden, incir çekirdeğini doldurmayacak işlerden maraza çıkardı; maşallah sayenizde, bu çileli üreticiyi, incir ağaçlarını kökünden söktürecek hale getirdiniz! Yazıklar olsun!” diye konuştu.

TARIM AŞ ELEŞTİRİSİ…

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarım AŞ’nin üreticiyi mağduriyetlerden korumak için kurulduğunu anımsatan Türkoğlu, ihracat incirinin alım fiyatına karşı girdi maliyetleri konusunda rakamları arasında uçurum olduğunu ifade etti. Türkoğlu, gübre fiyatları ortama yüzde 300, ilaç fiyatları ortalama yüzde 200, mazot ortalama yüzde 300, işçilik giderleri de ortalama yüzde 125 artmışken geçen yılki fiyat olan 25 TL’nin bile 15 TL’ye düşmesine Tarım AŞ’nin seyirci kalmasını eleştirdi.

Türkiye’deki 40 bin ton üretimin yaklaşık 20 bin ton ihracat hacmine sahip olduğunu ve bunun yüzde 90’ının Bursa’da yetiştiğini ifade eden Türkoğlu, geçen yıl Akköy Mahallesi’nde 6 alım noktası olduğunu bugün ise 3’e düştüğünü ve ayrıca bir de bu yıl üreticinin kota engeliyle karşılaştığını belirtti.

“PAZAR OLUŞTURULAMADI, ÜRETİCİ TÜCCARIN İNSAFINA KALDI”

Siyah incir üreticisinin pazar oluşturulamaması dolayısıyla tüccarların insafına bırakıldığını söyleyen Türkoğlu, İYİ Parti olarak bu soruna duyarsız kalmayacaklarını belirterek, “Bizler sizlerin derdi tasasını dile getirmek ve yüksek sesle haykırmak için buradayız ve her zaman da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ürünlerinizin gerçek değerini bulması için de ‘Biraz daha sabır, az kaldı’ diyoruz” diye konuştu.

Basın açıklaması sonrasında Akköy’deki alım merkezlerini de ziyaret eden partililer, eksperlerle de alımlarla ilgili görüştü.