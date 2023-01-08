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Bursa’da en riskli gün: Pazar

GÜNDEM 08.01.2023, 15:09
Bursa’da en riskli gün: Pazar

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 2022 yılında il genelinde 9201’i yangın, 10 bin 16’sı arama kurtarma ve 215’i diğer itfaiye olayları olmak üzere toplam 19 bin 432 olaya müdahale etti. Toplam 4 bin 491 olayla arazi, otluk ve çöplük yangınları ilk sırada yer aldı.BURSA (İGFA) - Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı, Bursa’da toplam 557 personelle hizmet veriyor. Bütünşehir uygulamasının ardından merkeze uzak bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 755 gönüllüyü de alev savaşçıları arasına katan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında 19 bin 164 olaya müdahale ederken, bu sayı 2022 yılında 19 bin 432’ye çıktı.

SAATTE BİR YANGIN ÇIKIYOR

Bünyesindeki 122 itfaiye aracının yanında 80 gönüllü istasyonda 121 traktör tankeri, 369 yangın dolabı ve 4 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, 2022 yılında 9201 yangın, 10016 arama kurtarma ve 215 adet farklı olaylara müdahale etti. Bu verilere göre, 2022 yılında günde 25,2, saatte ise ortalama 1.04 yangın çıktı. Yine trafik kazaları, insan ve hayvan kurtarma faaliyetleri kapsamında günde 27.4, saatte 1,1 arama kurtarma çalışması yapıldı.

En çok itfaiye olayı 5206 ile Osmangazi’de yaşanırken, onu 2959 ile Nilüfer, 2869 olayla Yıldırım, 1845 olayla İnegöl ve 1251 olayla Gemlik takip etti.

En fazla yangın 4491 ile arazi otluk ve çöplük alanlarında çıkarken, 1691 konut yangını, 749 taşıt yangını, 545 kontrol amaçlı çıkış yapıldı.

2022 yılında 858 trafik kazasına müdahale edilirken, 6174 hayvan kurtarma ve 1834 insan kurtarma faaliyeti yapıldı.

EN RİSKLİ GÜN PAZAR

Bursa itfaiyesinin yıllık veri değerlendirmesine göre, itfaiye olayları açısından en riski günün pazar olduğu ortaya çıktı. Yıl boyunca 2934 ile en fazla olay pazar günleri yaşanırken, cumartesi günleri 2863, Çarşamba günleri 2 bin 827, perşembe günleri 2 bin 804, pazartesi günleri 2 bin 780, cuma günleri 2 bin 704 ve salı günleri de 2 bin 520 olaya müdahale edildi.

Yine 2022 yılında 252 kurumda 26 bin 389 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 1769 işyerine itfaiye raporu verildi ve 299 işyerinde de yangın önlem denetimi yapıldı. Geçen yılın verileriyle günde en az 53 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterdi.

Öte yanan Bursa sahillerinde 18 noktada 46 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde, yaz sezonunda 104 vatandaş boğulmaktan kurtuldu.

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